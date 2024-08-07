Маск закрывает офис Twitter в Сан-Франциско — Finance.ua

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Маск закрывает офис Twitter в Сан-Франциско

Фондовый рынок
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Маск закрывает офис Twitter в Сан-Франциско
Маск закрывает офис Twitter в Сан-Франциско
Соцсеть X, ранее известная как Twitter, закроет свой офис в Сан-Франциско. Тем самым компания приостановит присутствие в городе, в котором она была основана в 2006 году.
Об этом пишет Bloomberg.
Осведомленный источник сообщил, что CEO компании Линда Яккарино направила сотрудникам соответствующее электронное письмо. В нем сказано, что X уезжает из своего офиса на Маркет-стрит.
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Собеседник агентства также отметил, что сотрудники офиса X в Сан-Франциско будут переведены в Сан-Хосе и Пало-Альто (оба города в штате Калифорния). По информации мэрии города, X переводит в эти офисы 120 сотрудников.
Этот шаг знаменует собой завершение длинной истории X в городе, где почти 20 лет назад был основан Twitter. Соцсеть имеет офис на Маркет-стрит в районе Мид-Маркет с 2012 года.
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Она согласилась переехать в этот район после получения специальных налоговых льгот вместе с другими технологическими компаниями. Некоторое время район преуспевал благодаря офисным работникам, живым ресторанам и новым жилым комплексам.
Но сейчас район переживает не самое лучшее время, поскольку город пытается справиться с медленным возвращением работников после пандемии COVID-19. Хотя бум искусственного интеллекта помог возродить этот район, в Сан-Франциско все еще есть 36% вакантных офисных площадей.
По материалам:
ua.news
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