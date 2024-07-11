Число пользователей X не растет после приобретения соцсети Маском — Finance.ua
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Число пользователей X не растет после приобретения соцсети Маском

Технологии&Авто
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Число пользователей X не растет после приобретения соцсети Маском
Число пользователей X не растет после приобретения соцсети Маском
Количество глобальных ежедневных активных пользователей X во втором квартале этого года всего на 1,6% больше, чем в прошлом. Рост платформы остановился после приобретения соцсети Илоном Маском.
Согласно ранее обнародованным данным, количество глобальных ежедневных активных пользователей X во втором квартале этого года составило 251 миллион. Как пишет Financial Times, это всего на 1,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Это контрастирует с двухзначным ростом, который наблюдался в течение лет, предшествовавших приобретению соцсети Илоном Маском.
Помимо непосредственного влияния решений миллиардера на соцсети, положение X обусловлено ростом конкуренции на рынке. Владелец Facebook Meta запустил конкурентную платформу Threads год назад, пытаясь бросить вызов X.
Начиная с осени на платформе постоянно появлялись новые пользователи, в частности звезды как Тейлор Свифт. Исполнительный директор Марк Цукерберг сообщил, что количество активных пользователей ежемесячно росло до 175 миллионов. X заявляет о 600 миллионах пользователей ежемесячно.
По материалам:
НВ
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