Число пользователей X не растет после приобретения соцсети Маском — Finance.ua

Число пользователей X не растет после приобретения соцсети Маском 11.07.2024, 01:23 — Технологии&Авто

Число пользователей X не растет после приобретения соцсети Маском

Количество глобальных ежедневных активных пользователей X во втором квартале этого года всего на 1,6% больше, чем в прошлом. Рост платформы остановился после приобретения соцсети Илоном Маском.

Согласно ранее обнародованным данным, количество глобальных ежедневных активных пользователей X во втором квартале этого года составило 251 миллион. Как пишет Financial Times, это всего на 1,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Это контрастирует с двухзначным ростом, который наблюдался в течение лет, предшествовавших приобретению соцсети Илоном Маском.

Помимо непосредственного влияния решений миллиардера на соцсети, положение X обусловлено ростом конкуренции на рынке. Владелец Facebook Meta запустил конкурентную платформу Threads год назад, пытаясь бросить вызов X.

Начиная с осени на платформе постоянно появлялись новые пользователи, в частности звезды как Тейлор Свифт. Исполнительный директор Марк Цукерберг сообщил, что количество активных пользователей ежемесячно росло до 175 миллионов. X заявляет о 600 миллионах пользователей ежемесячно.

НВ По материалам:

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