Маск предлагает построить вакуумный трансатлантический тоннель под Атлантикой — Finance.ua
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Маск предлагает построить вакуумный трансатлантический тоннель под Атлантикой

Технологии&Авто
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Маск предлагает построить вакуумный трансатлантический тоннель под Атлантикой
Маск предлагает построить вакуумный трансатлантический тоннель под Атлантикой
Илон Маск заявил о возможности создания вакуумного тоннеля под Атлантикой, соединяющего Лондон и Нью-Йорк.
По его подсчетам, поезд сможет развить скорость до 4800 километров в час, сократив время в пути до одного часа.
Основатель SpaceX и Tesla считает, что его компания сможет реализовать этот проект гораздо дешевле, чем предполагают другие эксперты. Маск уже имеет опыт строительства подобных тоннелей, например, в Лас-Вегасе.
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Однако, несмотря на оптимизм Маска, реализация такого масштабного проекта связана с огромными трудностями. Эксперты оценивают стоимость строительства тоннеля в 20 трлн.
В качестве альтернативы вакуумному поезду рассматриваются другие варианты сверхскоростного транспорта, такие как сверхзвуковые самолеты и космические корабли. SpaceX также работает над созданием ракеты Starship, которая сможет доставить пассажиров из Лондона в Нью-Йорк менее чем за полчаса.
Несмотря на то, что идея вакуумного тоннеля под Атлантикой звучит фантастически, она привлекает большое внимание общественности и экспертов. Реализация этого проекта могла бы революционизировать международные перевозки, сократив время в пути и сделав путешествия более доступными.
По материалам:
Build Portal
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