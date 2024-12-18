Маск предлагает построить вакуумный трансатлантический тоннель под Атлантикой — Finance.ua

Маск предлагает построить вакуумный трансатлантический тоннель под Атлантикой Сегодня 02:29 — Технологии&Авто

Маск предлагает построить вакуумный трансатлантический тоннель под Атлантикой

Илон Маск заявил о возможности создания вакуумного тоннеля под Атлантикой, соединяющего Лондон и Нью-Йорк.

По его подсчетам , поезд сможет развить скорость до 4800 километров в час, сократив время в пути до одного часа.

Основатель SpaceX и Tesla считает, что его компания сможет реализовать этот проект гораздо дешевле, чем предполагают другие эксперты. Маск уже имеет опыт строительства подобных тоннелей, например, в Лас-Вегасе.

Однако, несмотря на оптимизм Маска, реализация такого масштабного проекта связана с огромными трудностями. Эксперты оценивают стоимость строительства тоннеля в 20 трлн.

В качестве альтернативы вакуумному поезду рассматриваются другие варианты сверхскоростного транспорта, такие как сверхзвуковые самолеты и космические корабли. SpaceX также работает над созданием ракеты Starship, которая сможет доставить пассажиров из Лондона в Нью-Йорк менее чем за полчаса.

Несмотря на то, что идея вакуумного тоннеля под Атлантикой звучит фантастически, она привлекает большое внимание общественности и экспертов. Реализация этого проекта могла бы революционизировать международные перевозки, сократив время в пути и сделав путешествия более доступными.

Build Portal По материалам:

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