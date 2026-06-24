Маск лишился статуса долларового триллионера

После старта торгов акции SpaceX стремительно дорожали, ведь инвесторы активно вкладывали деньги в компанию. Однако на этой неделе ситуация изменилась: бумаги резко утратили цену. Во вторник акции SpaceX закрылись на уровне около $156. Для сравнения, 16 июня они достигали пика в $225. Таким образом, падение превысило 30%, хотя текущая цена все еще остается выше стартовых $150 при выходе на биржу.
В последние дни акции технологических компаний упали в цене на фоне опасений формирования «пузыря» искусственного интеллекта и повышения процентных ставок.
Кроме того, часть аналитиков подвергает сомнению чрезвычайно высокую оценку SpaceX и масштабные планы компании, среди которых:
создание дата-центров в космосе;
дальнейшее развитие космической инфраструктуры;
высадка людей на Марс.
Дополнительным фактором риска может стать предстоящее завершение периода блокирования акций, после которого ранние инвесторы и акционеры получат возможность продавать свои пакеты.
SpaceX остается главным активом Маска
Несмотря на значительное падение состояния, Илон Маск остается самым богатым человеком мира.
По данным Bloomberg, стоимость его доли в SpaceX составляет около $744 млрд, что составляет почти 80% всего капитала бизнесмена. Еще примерно $158 млрд приходится на пакет акций Tesla, который также подешевел из-за распродажи на рынке.
Даже после потери статуса триллионера состояние Маска существенно превышает капитал ближайших конкурентов. В частности, разрыв между ним и соучредителем Google Ларри Пейджем оценивается примерно в $660 млрд.