Маск анонсировал создание АИ-студии для разработки игр — Finance.ua
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Маск анонсировал создание АИ-студии для разработки игр

Технологии&Авто
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Маск анонсировал создание АИ-студии для разработки игр
Маск анонсировал создание АИ-студии для разработки игр
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что он решил заняться играми. Сегодня в индустрии доминируют огромные корпорации, и поэтому он собирается создать новую игровую студию на базе технологий искусственного интеллекта, чтобы «вновь сделать игры великими».
Эти слова Маска прозвучали в ответ на слова одного из создателей Dogecoin Билли Маркуса, который заявил, что не понимает, как разработчики игр и журналисты оказались «столь идеологически увлеченными», особенно учитывая, что геймеры — настоящие геймеры, наверное, — «всегда отвергали глупую манипулятивную чушь и умеют определять, когда кто-то позиционирует себя как аутсайдер».
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«Слишком много игровых студий принадлежат крупным корпорациям, — сказал Маск, владелец X, SpaceX и Tesla, чье личное состояние составляет около 322 миллиардов долларов. — xAI собирается открыть игровую студию ИИ, чтобы снова сделать игры великими».
У компании xAI в распоряжении, напомним, находится не менее 100 000 современных графических процессоров Nvidia.
По материалам:
iTechua
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