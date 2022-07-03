Маркетинговый год завершился: в Минэкономики сказали, какая агропродукция принесла больше всего денег — Finance.ua
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Маркетинговый год завершился: в Минэкономики сказали, какая агропродукция принесла больше всего денег

Казна и Политика
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За маркетинговый год 2021/2022 Украина экспортировала 61,52 миллиона тонн зерновых и масличных стоимостью 22,2 миллиарда долларов.
Об этом сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка.
Так, больше всего принесли денег:
  • подсолнечное масло — 4,3 млн тонн, 5,8 млрд долларов
  • кукуруза — 23,54 млн тонн, 5,8 млрд долларов
  • пшеница −18,7 млн ​​тонн, 4,8 млрд долларов
  • рапс — 2,7 млн ​​тонн, 1,7 млрд долларов
  • ячмень — 5,74 млн тонн, 1,3 млрд долларов
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«И это несмотря на 4 месяца заблокированных портов. И что я хочу пожелать — чтобы за маркетинговый год 22/23 мы экспортировали столько же», — резюмировал он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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