Малый бизнес может получить грант на набор новых работников — Finance.ua

Малый бизнес может получить грант на набор новых работников Сегодня 16:35 — Личные финансы

Малый бизнес может получить грант на набор новых работников

Украинский микро- и малый бизнес может принять участие в новой грантовой программе.

Об этом сообщает grantsense.

Цель проекта «Развитие малых и средних предприятий: Экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и восстановление бизнеса», финансируемая Германией (BMZ) через Банк развития KfW: поддержка экономики Украины путем восстановления рабочих мест и производства, а также удовлетворение спроса населения на критически важные товары и услуги.

Кто может принять участие

Малые и микропредприятия, которые релоцируются или ведут деятельность в Киеве, Киевской, Львовской, Закарпатской, Сумской, Черниговской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Днепропетровской или Харьковской областях; Зарегистрированы не менее чем за 1 год до даты подачи заявки; Зарегистрированы в Украине и принадлежат гражданам Украины.

Микропредприятия: Трудоустраивают менее 10 человек. Предприятия, которые создадут не менее одного нового рабочего места благодаря гранту.

Малые предприятия: Трудоустраивают 10 и более человек. Предприятия, которые создадут не менее 3 новых рабочих мест благодаря гранту.



Читайте также Какие бизнесы чаще всего закрываются во время полномасштабной войны (инфографика)

Приоритет будет предоставляться пострадавшим от войны, поврежденным, разрушенным и перемещенным предприятиям; предприятиям, возглавляющим женщины, молодежь; предприятиям, деятельность которых способствует поддержанию уязвимых слоев населения; предприятиям в сельской местности.

Размер гранта

Микропредприятия — максимальная сумма гранта составляет 4500 евро в гривневом эквиваленте по курсу ООН.

Малые предприятия — максимальная сумма гранта составляет 20 000 евро в гривневом эквиваленте по курсу ООН.

Дедлайн подачи заявок до 22 июня. Больше информации по ссылке.

Шо там По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.