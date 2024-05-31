Малый бизнес может получить грант на набор новых работников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Малый бизнес может получить грант на набор новых работников

Личные финансы
15
Малый бизнес может получить грант на набор новых работников
Малый бизнес может получить грант на набор новых работников
Украинский микро- и малый бизнес может принять участие в новой грантовой программе.
Об этом сообщает grantsense.
Цель проекта «Развитие малых и средних предприятий: Экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и восстановление бизнеса», финансируемая Германией (BMZ) через Банк развития KfW: поддержка экономики Украины путем восстановления рабочих мест и производства, а также удовлетворение спроса населения на критически важные товары и услуги.

Кто может принять участие

Малые и микропредприятия, которые релоцируются или ведут деятельность в Киеве, Киевской, Львовской, Закарпатской, Сумской, Черниговской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Днепропетровской или Харьковской областях; Зарегистрированы не менее чем за 1 год до даты подачи заявки; Зарегистрированы в Украине и принадлежат гражданам Украины.
  • Микропредприятия: Трудоустраивают менее 10 человек. Предприятия, которые создадут не менее одного нового рабочего места благодаря гранту.
  • Малые предприятия: Трудоустраивают 10 и более человек. Предприятия, которые создадут не менее 3 новых рабочих мест благодаря гранту.
Читайте также
Приоритет будет предоставляться пострадавшим от войны, поврежденным, разрушенным и перемещенным предприятиям; предприятиям, возглавляющим женщины, молодежь; предприятиям, деятельность которых способствует поддержанию уязвимых слоев населения; предприятиям в сельской местности.

Размер гранта

Микропредприятия — максимальная сумма гранта составляет 4500 евро в гривневом эквиваленте по курсу ООН.
Малые предприятия — максимальная сумма гранта составляет 20 000 евро в гривневом эквиваленте по курсу ООН.
Дедлайн подачи заявок до 22 июня. Больше информации по ссылке.
По материалам:
Шо там
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.