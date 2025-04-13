Малообеспеченные семьи могут получить государственное пособие: как подать заявку — Finance.ua
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Малообеспеченные семьи могут получить государственное пособие: как подать заявку

Личные финансы
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Малообеспеченные семьи могут получить государственное пособие: как подать заявку
Малообеспеченные семьи могут получить государственное пособие: как подать заявку
Семьи с низкими доходами могут получить государственное социальное пособие, которое назначается на 6 месяцев и зависит от состава семьи и уровня доходов. Выплата осуществляется при условии, что среднемесячный доход семьи ниже уровня прожиточного минимума.
Об этом рассказали в «Дії».

Как подать заявку на получение пособия

Заявители могут подать заявление лично, по почте или электронной почте в органы социальной защиты.
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Заявление можно подать через Центр предоставления административных услуг или структурные подразделения по социальной защите в районах или городских советах.
Необходимые документы:
  • заявление от уполномоченного представителя семьи;
  • право на доходы и имущественное положение;
  • справка о доходах (если нет информации в государственных реестрах).
  • удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Кто может обратиться

Право на государственное пособие имеют малообеспеченные семьи, постоянно проживающие в Украине, а также люди, не получающие пособия по зарегистрированному месту жительства.
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Особенности в условиях военного времени

В условиях военного положения срок выплаты пособия продлевается до одного месяца после прекращения или отмены военного положения, даже если получатель пропустил срок пересмотра пособия.
Выплата производится без обращения в органы социальной защиты.
Заявитель может получить решение о назначении или отказе в назначении пособия лично.

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По материалам:
Судебно-юридична газета
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