Малообеспеченные семьи могут получить государственное пособие: как подать заявку — Finance.ua

Малообеспеченные семьи могут получить государственное пособие: как подать заявку Сегодня 20:21 — Личные финансы

Малообеспеченные семьи могут получить государственное пособие: как подать заявку

Семьи с низкими доходами могут получить государственное социальное пособие, которое назначается на 6 месяцев и зависит от состава семьи и уровня доходов. Выплата осуществляется при условии, что среднемесячный доход семьи ниже уровня прожиточного минимума.

Об этом рассказали в «Дії».

Как подать заявку на получение пособия

Заявители могут подать заявление лично, по почте или электронной почте в органы социальной защиты.

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Заявление можно подать через Центр предоставления административных услуг или структурные подразделения по социальной защите в районах или городских советах.

Необходимые документы:

заявление от уполномоченного представителя семьи;

право на доходы и имущественное положение;

справка о доходах (если нет информации в государственных реестрах).

удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Кто может обратиться

Право на государственное пособие имеют малообеспеченные семьи, постоянно проживающие в Украине, а также люди, не получающие пособия по зарегистрированному месту жительства.

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Особенности в условиях военного времени

В условиях военного положения срок выплаты пособия продлевается до одного месяца после прекращения или отмены военного положения, даже если получатель пропустил срок пересмотра пособия.

Выплата производится без обращения в органы социальной защиты.

Заявитель может получить решение о назначении или отказе в назначении пособия лично.

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