Малообеспеченные семьи могут получить государственное пособие: как подать заявку — Finance.ua

Малообеспеченные семьи могут получить государственное пособие: как подать заявку
Семьи с низкими доходами могут получить государственное социальное пособие, которое назначается на 6 месяцев и зависит от состава семьи и уровня доходов. Выплата осуществляется при условии, что среднемесячный доход семьи ниже уровня прожиточного минимума.
Об этом рассказали в «Дії».
Как подать заявку на получение пособия
Заявители могут подать заявление лично, по почте или электронной почте в органы социальной защиты.
Заявление можно подать через Центр предоставления административных услуг или структурные подразделения по социальной защите в районах или городских советах.
Необходимые документы:
- заявление от уполномоченного представителя семьи;
- право на доходы и имущественное положение;
- справка о доходах (если нет информации в государственных реестрах).
- удостоверение участника боевых действий (при наличии).
Кто может обратиться
Право на государственное пособие имеют малообеспеченные семьи, постоянно проживающие в Украине, а также люди, не получающие пособия по зарегистрированному месту жительства.
Особенности в условиях военного времени
В условиях военного положения срок выплаты пособия продлевается до одного месяца после прекращения или отмены военного положения, даже если получатель пропустил срок пересмотра пособия.
Выплата производится без обращения в органы социальной защиты.
Заявитель может получить решение о назначении или отказе в назначении пособия лично.
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