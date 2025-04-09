В Украине изменят порядок выплаты социальной помощи (сроки) — Finance.ua

В Украине изменят порядок выплаты социальной помощи (сроки) Сегодня 11:00 — Казна и Политика

В Украине изменят порядок выплаты социальной помощи (сроки)

Соцпомощь для матерей, опекунов и внутренне перемещенных лиц — теперь централизованно. Что изменится в подходе к выплатам.

Об этом сообщается в проекте постановления Кабмина, размещенном для обсуждения на сайте ФПУ.

Читайте также ПФ приступил к финансированию пенсий за апрель

Документом предлагается экспериментальный проект централизации механизма выплаты некоторых социальных пособий.

На сегодняшний день начисление и выплата социальной помощи производится структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения местных органов власти.

Планируется передать эти функции Пенсионному фонду Украины, который будет выплачивать деньги на основании Единой информационной системы социальной сферы и, в частности, Единого социального реестра.

«Переход к централизованному предоставлению социальной помощи позволит оптимизировать денежные потоки и время прохождения средств от органа социальной защиты населения до получателей, ввести централизованную прозрачную систему контроля движения средств и их целевого использования», — говорится в документе.

Планируется, что это произойдет с 1 октября 2025 г.

Список видов социальных пособий, предоставляемых средствами Единой информационной системы социальной сферы

1. Государственная помощь по беременности и родам.

2. Государственная помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство.

3. Государственная помощь на детей одиноким матерям.

4. Государственная помощь при усыновлении ребенка.

5. Государственная помощь на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, на ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, которым не установлена ​​инвалидность.

6. Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям.

7. Помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях.

8. Государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

9. Денежное довольствие родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях, в том числе осуществление расходов на уплату за них единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

10. Социальная помощь на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.

11. Оплата услуги патроната над ребенком и осуществление расходов, в частности на оплату за патронатного воспитателя единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

12. Помощь на проживание внутри перемещенным лицам.

13. Временная помощь на детей, относительно которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, «Ребенок не один».

Напомним, по данным Минфина, финансирование социальных расходов в 2024 году было осуществлено в объеме 579,2 млрд гривен. Это на 45,1 млрд гривен (или +8,4%) больше показателя 2023 года.

По данным Минфина, по состоянию на 1 февраля в Пенсионном фонде Украины работало 20,9 тысячи человек. Это самое большое количество среди всех государственных органов.

Основной функцией ПФУ является выплата пенсий. В 2023 году ПФУ получил функции по выплате субсидий, больничных, декретных и страховых выплат.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.