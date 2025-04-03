ПФ приступил к финансированию пенсий за апрель — Finance.ua

ПФ приступил к финансированию пенсий за апрель Сегодня 14:33 — Казна и Политика

ПФ приступил к финансированию пенсий за апрель

2 апреля начато финансирование пенсий за апрель: на пенсионные выплаты через АО «Укрпочта» направлено 713,2 млн грн.

Об этом сообщил Пенсионный фонд.

Читайте также Скольким украинцам повысили пенсии с 1 марта — Минсоцполитики

По состоянию на 2 апреля на оплату больничных профинансировано 168,5 млн грн.

В апреле предоставлено 102,2 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

Читайте также Сколько нужно стажа и зарплаты для пенсии в 11 тыс. гривен

Напомним, 4 марта первые пенсионеры начали получать проиндексированные на 11,5% пенсионные выплаты. В общей сложности с марта увеличенную пенсию будут получать более 10 млн украинцев. Об этом сообщило Минсоцполитики.

В результате индексации средний прогнозный уровень роста пенсий составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн.

Напомним, украинских высокопоставленных чиновников, в том числе и прокуроров, могут лишить больших начислений по пенсиям, а еще запретить ранние выходы на пенсию. Кроме того, начисления по инвалидности планируют сравнять практически для всех категорий граждан.

В Верховной Раде Украины уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий, что все выплаты по инвалидности будут определяться по общему правилу, кроме выплат для военнослужащих. Вместе с тем пенсии для чиновников планируют сократить и запретить им рано выходить на пенсию.

Сохраняйте деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.