ПФ приступил к финансированию пенсий за апрель — Finance.ua

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ПФ приступил к финансированию пенсий за апрель

Казна и Политика
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ПФ приступил к финансированию пенсий за апрель
ПФ приступил к финансированию пенсий за апрель
2 апреля начато финансирование пенсий за апрель: на пенсионные выплаты через АО «Укрпочта» направлено 713,2 млн грн.
Об этом сообщил Пенсионный фонд.
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По состоянию на 2 апреля на оплату больничных профинансировано 168,5 млн грн.
В апреле предоставлено 102,2 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
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Напомним, 4 марта первые пенсионеры начали получать проиндексированные на 11,5% пенсионные выплаты. В общей сложности с марта увеличенную пенсию будут получать более 10 млн украинцев. Об этом сообщило Минсоцполитики.
В результате индексации средний прогнозный уровень роста пенсий составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн.
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Напомним, украинских высокопоставленных чиновников, в том числе и прокуроров, могут лишить больших начислений по пенсиям, а еще запретить ранние выходы на пенсию. Кроме того, начисления по инвалидности планируют сравнять практически для всех категорий граждан.
В Верховной Раде Украины уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий, что все выплаты по инвалидности будут определяться по общему правилу, кроме выплат для военнослужащих. Вместе с тем пенсии для чиновников планируют сократить и запретить им рано выходить на пенсию.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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