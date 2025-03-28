Сколько нужно стажа и зарплаты для пенсии в 11 тыс. гривен — Finance.ua

Сколько нужно стажа и зарплаты для пенсии в 11 тыс. гривен
На размер пенсионных выплат в Украине влияет множество факторов — например, страховой стаж и размер официальной зарплаты.
Сегодня рассмотрим, какой стаж должен быть для пенсии в размере 11 000 гривен.
Какой стаж требуется для пенсии в Украине
Для выхода на пенсию по достижении 60-летия требуется от 32 лет страхового стажа. Если он в диапазоне 22−31, то уйти на заслуженный отдых можно будет в 63 года.
Люди со стажем еще меньше, но не менее 15, становятся пенсионерами после 65-летия.
Это обязательные требования, чтобы получать выплаты по возрасту. Вторым важным моментом является размер официальной зарплаты.
Посчитаем, сколько нужно зарабатывать, чтобы уйти на покой в 60 лет и чтобы пенсия в то же время составляла не менее 11 тыс. грн.
Как уже было сказано выше, нужно накопить достаточно стажа, а вот ваш средний заработок должен быть высоким — не менее 31,4 тыс. грн. Лучше всего использовать пенсионный калькулятор от ПФУ, чтобы получить индивидуальный расчет.
Стоит отметить, что размер минимальной пенсии составляет 2361 гривну, однако в марте была проведена индексация и размер выплат увеличился на 11,5%. Доплаты составили от 100 до 1500 гривен.
Размер средней пенсии более чем в два раза превышает минимальную и достигает 5789 гривен.
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