Сколько нужно стажа и зарплаты для пенсии в 11 тыс. гривен — Finance.ua

Сколько нужно стажа и зарплаты для пенсии в 11 тыс. гривен Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Сколько нужно стажа и зарплаты для пенсии в 11 тыс. гривен

На размер пенсионных выплат в Украине влияет множество факторов — например, страховой стаж и размер официальной зарплаты.

Сегодня рассмотрим, какой стаж должен быть для пенсии в размере 11 000 гривен.

Какой стаж требуется для пенсии в Украине

Для выхода на пенсию по достижении 60-летия требуется от 32 лет страхового стажа. Если он в диапазоне 22−31, то уйти на заслуженный отдых можно будет в 63 года.

Люди со стажем еще меньше, но не менее 15, становятся пенсионерами после 65-летия.

Это обязательные требования, чтобы получать выплаты по возрасту. Вторым важным моментом является размер официальной зарплаты.

Посчитаем, сколько нужно зарабатывать, чтобы уйти на покой в ​​60 лет и чтобы пенсия в то же время составляла не менее 11 тыс. грн.

Как уже было сказано выше, нужно накопить достаточно стажа, а вот ваш средний заработок должен быть высоким — не менее 31,4 тыс. грн. Лучше всего использовать пенсионный калькулятор от ПФУ, чтобы получить индивидуальный расчет.

Стоит отметить, что размер минимальной пенсии составляет 2361 гривну, однако в марте была проведена индексация и размер выплат увеличился на 11,5%. Доплаты составили от 100 до 1500 гривен.

Размер средней пенсии более чем в два раза превышает минимальную и достигает 5789 гривен.

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УНІАН По материалам:

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