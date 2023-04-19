Максимум за три года. Бизнесу возместили почти 46 млрд грн НДС с января — Finance.ua

Максимум за три года. Бизнесу возместили почти 46 млрд грн НДС с января Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Максимум за три года. Бизнесу возместили почти 46 млрд грн НДС с января

С начала года сумма возмещения налога на добавленную стоимость составила 45,5 млрд грн. Это максимальный объем за последние три года.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, просрочка по проверке заявок на возмещение НДС со стороны налоговой отсутствует.

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«На исполнении в казначействе находится 3,9 млрд грн. Это тот НДС, возмещение которого задерживается в рамках действия п. 55 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины. Срок задержки — 3-4 недели. С учетом изложенного можно полагать, что ситуация с возмещением НДС стабилизирована», — отметил нардеп.

Напомним, по итогам 2022 года уплата налога на добавленную стоимость на импорт сократилась в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. А показатель возмещения НДС государством упал на четверть — с 91% в 2021 году до 69% в 2022 году. В целом НДС составляет почти четвертую часть доходов госбюджета.

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УБР По материалам:

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