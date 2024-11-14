Максимальная цена биткоина: сколько он будет стоить и в какие криптовалюты лучше инвестировать — советы эксперта Вчера 20:01 — Фондовый рынок

Максимальная цена биткоина: сколько он будет стоить и в какие криптовалюты лучше инвестировать — советы эксперта

Украина входит в топ-10 стран в мире по обороту криптовалюты . Не удивительно, что с каждым днем ​​все больше и больше людей желают в нее инвестировать. Особенно на фоне последних новостей о росте биткоина…

Именно о «битке» и других альткоинах во время своего выступления на конференции « Жить на проценты » и рассказала блогер, криптоинвестор, автор книги «Финансовый гений», основатель женского клуба «Вільна» Елена Набатова.

В частности, инвестор считает настоящим мифом то, что криптовалюты должны составлять менее 10% портфеля. Дело в том, по мнению Набатовой, риск — это не только о «крипте», но и обо всем, во что ты инвестируешь.

«Для меня крипта — это товар. Я ее покупаю и продаю, и зарабатываю на ее росте. Риск в инвестировании есть во всем: в недвижимости, в земле и т. д. Да, S&P500 — очень надежный и классный американский индекс, но если человек открыл счет в черной брокерской компании, заработал там 100%, а вывести свои средства обратно не может, надежность этого актива, в который он инвестировал, ему никак не поможет. Риск абсолютно одинаков, независимо от того, в какие активы вы инвестируете», — отметила она.

Набатова отметила, что для нее ориентиром в криптовалюте является биткоин , ведь когда он растет, то растет и весь рынок. Что касается его максимальной стоимости, то эксперт ожидает сумму в 312 940 долларов. Отдельно она рассказала о стратегии покупки криптовалюты и когда это делать лучше всего.

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«Никак вы не можете купить на дне и продать на пике стоимости. Это возможно, если вы чрезвычайно удачливый человек, и в тот момент, когда был зафиксирован пик, вы успели продать. Впрочем, технически это никак нельзя понять. Это самый большой самообман. Криптовалюту следует покупать каждую неделю. Лучшие дни для покупки — пятница и воскресенье после 17 часов. Впрочем, покупать крипту нужно уже сейчас», — утверждает она.

Что касается собственного портфеля, то Набатова делает ставку на биткоин и эфириум , а также на альткоины, которые находятся в топ-10 по рыночной капитализации. По ее мнению, делать ставку на крипту ниже топ-10 нет никакого смысла, ведь все это очень космический и сверхвысокий риск.

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