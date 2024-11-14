Криптовалютный рынок достиг рекордной капитализации в $3,2 триллиона — Finance.ua

Криптовалютный рынок достиг рекордной капитализации в $3,2 триллиона Сегодня 18:00 — Криптовалюта

Криптовалютный рынок достиг рекордной капитализации в $3,2 триллиона

Стоимость мирового криптовалютного рынка превысила $3 трлн на фоне избрания Дональда Трампа президентом США, что побудило инвесторов делать ставки на то, что более дружественная регуляция в США может привести к новому подъему во всех областях этого класса активов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Общая рыночная стоимость криптовалют достигла почти $3,2 трлн ранним утром 14 ноября в Азии, согласно данным аналитического агрегатора CoinGecko.

Это превышает максимальные показатели 2021 года, когда стимулирование экономики в условиях пандемии способствовало спекулятивным инвестициям.

На данный момент это знаменует впечатляющее восстановление после нескольких месяцев, когда цены на криптовалюту и объемы торгов оставались на низком уровне, а перспективы выглядели мрачными.

Биткоин доминирует на рынке и достижение рекордной рыночной стоимости совпало с повышением цены токена до $93,480.

«Обычно рынок работает так: сначала прорывается биткоин , а затем за ним следуют другие альткоины», — отметил Мэтью Дибб, главный инвестиционный директор Astronaut Capital. «Происходит постепенная ротация капитала… и мы можем ожидать дальнейшего роста общей капитализации.»

Победа Трампа, а также нескольких законодателей в Конгрессе — приверженцев криптовалют, вызвала волну оптимизма, поскольку, вероятно, уменьшила часть неопределенности относительно регулирования в США.

Биткоин удвоил свою стоимость в этом году и вырос на 30% с момента выборов в США 5 ноября до $90,000. Меньшая криптовалюта — эфириум — подорожала примерно на 33% с момента выборов до $3,220.

Читайте также:

Доджкоин, альтернативный и нестабильный токен, который поддерживает миллиардер и союзник Трампа Илон Маск, вырос на 140%.

Также, как отмечают участники рынка, активно покупались криптовалютные биржевые фонды, что, вероятно, свидетельствует об интересе со стороны финансовых институтов, обычно избегающих прямого владения криптовалютами.

«Поклонники биткоина известны своими смелыми прогнозами, но достижение $100,000 до конца года выглядит вполне реальным», — сказал Карл Сзантыр, основатель и управляющий партнер Blockstone Capital.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.