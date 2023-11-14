Магазины H&M на этой неделе возобновят работу еще в двух ТРЦ — Finance.ua
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Магазины H&M на этой неделе возобновят работу еще в двух ТРЦ

Фондовый рынок
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Магазины H&M на этой неделе возобновят работу еще в двух ТРЦ
Магазины H&M на этой неделе возобновят работу еще в двух ТРЦ
Начиная с 16 ноября магазин H&M возобновит свою работу в Retroville и River Mall.
Об этом сообщает Укринформ.
«Магазины H&M в Lavina Mall и Respublika Park в Киеве уже работают. В ближайшие недели мы планируем постепенно возобновить работу остальных магазинов в Киеве. Следующие открытия — в Retroville и River Mall 16 ноября», — говорится в сообщении.
В ближайшие недели возобновят работу остальные столичные магазины H&M, в частности в SkyMall и Dream Town.
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Напомним, H&M Group закрыла свои магазины в Украине с 24 февраля 2022 года с началом полномасштабного вторжения.
Летом 2023 года компания H&M объявила, что планирует постепенно снова открыть большинство своих магазинов в Украине с ноября этого года.
Шведская компания Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, открыл первый магазин в Украине в 2018 году. В начале полномасштабного вторжения сеть H&M в Украине насчитывала восемь торговых точек: пять — в Киеве, по одной — в Одессе, Харькове и Львове.
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По материалам:
Укрінформ
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