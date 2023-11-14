Магазины H&M на этой неделе возобновят работу еще в двух ТРЦ — Finance.ua

Магазины H&M на этой неделе возобновят работу еще в двух ТРЦ Сегодня 10:18 — Фондовый рынок

Магазины H&M на этой неделе возобновят работу еще в двух ТРЦ

Начиная с 16 ноября магазин H&M возобновит свою работу в Retroville и River Mall.

Об этом сообщает Укринформ.

«Магазины H&M в Lavina Mall и Respublika Park в Киеве уже работают. В ближайшие недели мы планируем постепенно возобновить работу остальных магазинов в Киеве. Следующие открытия — в Retroville и River Mall 16 ноября», — говорится в сообщении.

В ближайшие недели возобновят работу остальные столичные магазины H&M, в частности в SkyMall и Dream Town.

Напомним, H&M Group закрыла свои магазины в Украине с 24 февраля 2022 года с началом полномасштабного вторжения.

Летом 2023 года компания H&M объявила, что планирует постепенно снова открыть большинство своих магазинов в Украине с ноября этого года.

Шведская компания Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, открыл первый магазин в Украине в 2018 году. В начале полномасштабного вторжения сеть H&M в Украине насчитывала восемь торговых точек: пять — в Киеве, по одной — в Одессе, Харькове и Львове.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.