МАГАТЭ: недалеко от Хмельницкой АЭС прогремели взрывы — Finance.ua
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МАГАТЭ: недалеко от Хмельницкой АЭС прогремели взрывы

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Эксперты МАГАТЭ, осуществляющие мониторинг ситуации безопасности на атомных станциях в Украине, сообщают, что вблизи Хмельницкой АЭС прошлой ночью раздалось несколько взрывов.
«Группа МАГАТЭ, наблюдающая за ситуацией на Хмельницкой атомной электростанции, сообщила, что, находясь в своих помещениях, слышала прошлой ночью в течение 20 минут несколько взрывов в непосредственной близости от станции», — отметили в агентстве.
«Весь мир в основном сосредоточен — и это справедливо — на вполне реальных опасностях, с которыми сталкивается Запорожская АЭС… поскольку она находится на передовой. Но вчерашнее событие напоминает о том, что мы не должны забывать о других ядерных объектах в Украине, которым потенциально тоже угрожают ракетные и другие атаки», — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал взрывы вблизи Хмельницкой атомной электростанции 25 октября.
По материалам:
Kosatka.Media
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