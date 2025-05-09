Дефицит бюджета россии вырос почти на 200% — Finance.ua

Дефицит бюджета россии вырос почти на 200% Сегодня 16:44

Дефицит бюджета россии вырос почти на 200%

Федеральный бюджет россии третий месяц подряд сталкивается с падением сырьевых доходов и увеличением дефицита.

«По итогам апреля в казну поступило 1,08 трлн рублей налогов от нефти и газа — на 12% меньше, чем в том же месяце год назад. Накопленным итогом за 4 месяца сборы с нефтегазовых компаний просели на 10%, или 430 млрд рублей, до 3,76 трлн», — пишет The Moscow Times, ссылаясь на данные Минфина.

Общий объем бюджетных доходов, включая несырьевые налоги, вырос на 5%. В то же время расходы, треть из которых в 2025 году заложили на армию и войну, взлетели на 20%.

Таким образом, к концу апреля в российском бюджете образовался дефицит, который на 183% превысил показатели первых четырех месяцев прошлого года. Главной причиной снижения сырьевых доходов стало падение цен на нефть:

«Средняя стоимость барреля Urals в апреле опустилась до $54, хотя еще в январе держалась на уровне $70 и выше».

Отметим также, что в начале мая котировки Urals в российских портах упали до 47−48 долларов. В Минэкономразвития россии прогнозируют, что в среднем к концу года ее цена будет составлять около $53. Российские специалисты оценивают ситуацию как «неприятную». По их словам, выходом из нее может стать девальвация рубля и корректировка государственного бюджета.

В Минфине рф хотят компенсировать нефтегазовый провал за счет несырьевых налогов, однако это вряд ли возможно, ведь доходы российских компаний стремительно сокращаются, а доля убыточных предприятий, наоборот, растет.

УНІАН По материалам:

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