Люксембург уже заморозил российские активы более чем на 4 миллиарда евро — Finance.ua

Люксембург уже заморозил российские активы более чем на 4 миллиарда евро
Люксембургские операторы на 7 июня заморозили активы подсанкционных российских физических и юридических лиц на сумму почти 4,267 млрд евро.
Об этом говорится в заявлении министерства финансов Люксембурга.
Речь идет о банковских счетах и ценных бумагах. В общей сложности в санкционный список попали более 90 человек и 1100 компаний из рф.
В марте сообщалось, что в Люксембурге заморозили активы рф на 2,5 миллиарда евро.
Минфин россии в марте заявил о том, что было заморожено около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов Центробанка.
ЕС заморозил активы Центрального банка рф на сумму около 23 миллиардов евро.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.