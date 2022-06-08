Люксембург уже заморозил российские активы более чем на 4 миллиарда евро — Finance.ua

Люксембург уже заморозил российские активы более чем на 4 миллиарда евро

Сегодня 15:44

Люксембургские операторы на 7 июня заморозили активы подсанкционных российских физических и юридических лиц на сумму почти 4,267 млрд евро.

Об этом говорится в заявлении министерства финансов Люксембурга.

Речь идет о банковских счетах и ценных бумагах. В общей сложности в санкционный список попали более 90 человек и 1100 компаний из рф.

В марте сообщалось, что в Люксембурге заморозили активы рф на 2,5 миллиарда евро.

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Минфин россии в марте заявил о том, что было заморожено около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов Центробанка.

ЕС заморозил активы Центрального банка рф на сумму около 23 миллиардов евро.

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