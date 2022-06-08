Технический гигант из США полностью ушел из россии — Finance.ua

Технический гигант из США полностью ушел из россии

Сегодня 09:21 — Фондовый рынок

Американский технический гигант IBM полностью прекращает свою работу в российской федерации. Корпорация на своем сайте сообщила о недоступности контента на территории рф.

Об этом сообщил журналист Оливер Кэрролл в Twitter.

«IBM уходит из россии», — говорится в сообщении.

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Кроме того, при попытке перейти на сайт компании в россии появляется сообщение о неполадках, и страница дальше не загружается.

Стоит отметить, что корпорация IMB является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, ІТ-сервисов и консалтинговых услуг.

Компания IMB еще в марте анонсировала свой уход с российского рынка. В корпорации заявили, что больше не продают технологии россии и не сотрудничают с российскими военными организациями. Данное решение было принято из-за войны россии против Украины.

Кроме того, IBM пообещала пожертвовать определенную сумму на помощь украинцам.

26 мая международная рабочая группа по санкциям против россии обновила данные по компаниям, покинувшим российский рынок. По их данным, рф уже покинули более 1 тысячи международных компаний в связи с антироссийскими санкциями, которые были введены из-за полномасштабной войны в Украине.

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