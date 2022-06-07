Новая Зеландия расширила санкции против россии — Finance.ua

Новая Зеландия расширила санкции против россии

Сегодня 16:16 — Мир

Новая Зеландия расширила санкции против россии

Новая Зеландия ввела новые санкции против россии за полномасштабное вторжение в Украину. Под новые ограничения попал ряд российских и белорусских государственных и оборонных структур.

В числе попавших в новый санкционный список Новой Зеландии — российская компания «Газпром».

Читайте также Япония объявила о санкциях против российских банков

«Крупнейшая российская компания и десятки военных и промышленных корпораций, против которых сегодня введены санкции, играют решающую роль в разжигании незаконной и неспровоцированной войны в Украине», — заявила глава МИД Нанайя Махута.

Министр подчеркнула, что попавшие под санкции компании контролируются правительством путина и имеют стратегическое значение для россии, поскольку они обеспечивают сырье, инфраструктуру, коммуникации, транспорт, оружие и финансирование.

«Одним из государственных предприятий является „Газпром“, крупнейшая российская компания и ключевой источник экспортных доходов россии в результате продажи газа. Мы также ввели санкции против предприятий, создающих оружие и военные технологии для путинской войны и являющиеся частью огромного военно-промышленного комплекса россии», — заявила Махута.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.