0 800 307 555
ру
Лучшие подержанные кроссоверы до $10 тыс., которые будут служить долго

Технологии&Авто
16
Volkswagen Tiguan среди лучших подержанных кроссоверов
Покупка б/у кроссовера обычно сводится к поиску оптимального соотношения цены и надежности. Эксперты говорят: даже имея бюджет до $10 тыс. можно подобрать автомобиль, который прослужит долго без значительных затрат.
При этом ключевую роль играет не только сама модель, но и техническая часть — прежде всего двигатель и трансмиссия, от которых зависит ресурс авто.

Надежные подержанные кроссоверы до $10 тыс.

Среди европейских вариантов специалисты выделяют Peugeot 3008 первого поколения с дизельными моторами 1,6 или 2,0 литра — они способны проходить сотни тысяч километров.
Volkswagen Tiguan советуют брать с 2,0-литровым дизелем и механикой — это самая надежная конфигурация. Также недооцененным, но удачным выбором Renault Koleos с проверенным дизелем M9R и простой технической базой.
Читайте также
Японские кроссоверы традиционно славятся выносливостью. Suzuki Grand Vitara — это простая и крепкая модель с надежными бензиновыми двигателями 2,0−2,4 л. Nissan Qashqai и X-Trail хорошо себя показывают с 2,0-литровым дизелем или бензином при уходе за вариатором. Они совмещают комфорт и доступность в обслуживании.
Среди лидеров надежности — Mitsubishi Outlander XL, Toyota RAV4 и Honda CR-V. Особенно ценится CR-V третьего поколения, у которой практически нет слабых мест. В итоге, правильный выбор кроссовера — это не бренд, а удачное сочетание двигателя и трансмиссии, что гарантирует спокойную эксплуатацию на долгие годы.
По материалам:
uamotors
АвтоКроссоверПодержанные авто
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems