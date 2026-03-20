Лучшие подержанные кроссоверы до $10 тыс., которые будут служить долго

Volkswagen Tiguan среди лучших подержанных кроссоверов

Покупка б/у кроссовера обычно сводится к поиску оптимального соотношения цены и надежности. Эксперты говорят: даже имея бюджет до $10 тыс. можно подобрать автомобиль, который прослужит долго без значительных затрат.

При этом ключевую роль играет не только сама модель, но и техническая часть — прежде всего двигатель и трансмиссия, от которых зависит ресурс авто.

Надежные подержанные кроссоверы до $10 тыс.

Среди европейских вариантов специалисты выделяют Peugeot 3008 первого поколения с дизельными моторами 1,6 или 2,0 литра — они способны проходить сотни тысяч километров.

Volkswagen Tiguan советуют брать с 2,0-литровым дизелем и механикой — это самая надежная конфигурация. Также недооцененным, но удачным выбором Renault Koleos с проверенным дизелем M9R и простой технической базой.

Читайте также ТОП-5 кроссоверов 2026 года

Японские кроссоверы традиционно славятся выносливостью. Suzuki Grand Vitara — это простая и крепкая модель с надежными бензиновыми двигателями 2,0−2,4 л. Nissan Qashqai и X-Trail хорошо себя показывают с 2,0-литровым дизелем или бензином при уходе за вариатором. Они совмещают комфорт и доступность в обслуживании.

Среди лидеров надежности — Mitsubishi Outlander XL, Toyota RAV4 и Honda CR-V. Особенно ценится CR-V третьего поколения, у которой практически нет слабых мест. В итоге, правильный выбор кроссовера — это не бренд, а удачное сочетание двигателя и трансмиссии, что гарантирует спокойную эксплуатацию на долгие годы.

