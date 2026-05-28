SpaceX готовит полностью автономную версию антенны Starlink Mini со встроенным аккумулятором

Нынешняя версия Starlink Mini требует постоянного подключения к розетке или внешнему повербанку
Компания SpaceX может вскоре представить новую модификацию своего компактного спутникового терминала Starlink Mini, оснащенную встроенной батареей. Обновление сделает устройство полностью мобильным, что упростит работу спасателей, военных и путешественников.
Об этом сообщает профильное издание PCMag со ссылкой на исследование ІТ-специалиста Цзиньвея Чжао, проанализировавшего майскую версию прошивки устройства.

Обнаружили в прошивке Starlink Mini

В коде программного обеспечения обнаружены строки, непосредственно указывающие на наличие интегрированного источника питания. В частности, команда message DishBatteryStats предназначена для считывания показателей внутренней батареи терминала, включая точный уровень заряда (state_of_charge). Если бы антенна питалась исключительно от внешних портативных аккумуляторов, прошивка Starlink не имела бы технической возможности напрямую получать эти данные.
Кроме этого, в ПО нашли упоминания о трех разных режимах работы питания. Это свидетельствует о том, что устройство может работать от сети через порт USB-C, от собственного аккумулятора или в комбинированном режиме.

Какие возможности может получить новый терминал

Поддержка сквозного питания (pass-through) позволит сохранить ресурс батареи и предотвратить ее быстрый износ после нескольких сотен циклов зарядки.
Нынешняя версия Starlink Mini требует постоянного подключения к розетке или внешнему повербанку. На рынке уже существуют посторонние решения, такие как аккумуляторные блоки PeakDo LinkPower, крепящиеся непосредственно на заднюю панель антенны. Тем не менее, такие аксессуары стоят дорого, а их программное обеспечение работает нестабильно по сравнению с нативной интеграцией от SpaceX.
Ожидается, что официальная версия Starlink Mini со встроенной батареей получит полную поддержку в официальном приложении и фирменную гарантию. Вероятнее всего, инженеры компании используют аккумулятор емкостью до 99 Вт·ч — это максимальный лимит, разрешенный для перевозки в самолетах. По предварительным тестам аналогичных конфигураций такая емкость обеспечивает более пяти часов непрерывной автономной работы терминала.
По материалам: dev.ua
dev.ua
