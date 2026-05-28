SpaceX готовит полностью автономную версию антенны Starlink Mini со встроенным аккумулятором

Компания SpaceX может вскоре представить новую модификацию своего компактного спутникового терминала Starlink Mini, оснащенную встроенной батареей. Обновление сделает устройство полностью мобильным, что упростит работу спасателей, военных и путешественников.

Об этом сообщает профильное издание PCMag со ссылкой на исследование ІТ-специалиста Цзиньвея Чжао, проанализировавшего майскую версию прошивки устройства.

Обнаружили в прошивке Starlink Mini

В коде программного обеспечения обнаружены строки, непосредственно указывающие на наличие интегрированного источника питания. В частности, команда message DishBatteryStats предназначена для считывания показателей внутренней батареи терминала, включая точный уровень заряда (state_of_charge). Если бы антенна питалась исключительно от внешних портативных аккумуляторов, прошивка Starlink не имела бы технической возможности напрямую получать эти данные.

Кроме этого, в ПО нашли упоминания о трех разных режимах работы питания. Это свидетельствует о том, что устройство может работать от сети через порт USB-C, от собственного аккумулятора или в комбинированном режиме.

Какие возможности может получить новый терминал

Поддержка сквозного питания (pass-through) позволит сохранить ресурс батареи и предотвратить ее быстрый износ после нескольких сотен циклов зарядки.

Нынешняя версия Starlink Mini требует постоянного подключения к розетке или внешнему повербанку. На рынке уже существуют посторонние решения, такие как аккумуляторные блоки PeakDo LinkPower, крепящиеся непосредственно на заднюю панель антенны. Тем не менее, такие аксессуары стоят дорого, а их программное обеспечение работает нестабильно по сравнению с нативной интеграцией от SpaceX.

Ожидается, что официальная версия Starlink Mini со встроенной батареей получит полную поддержку в официальном приложении и фирменную гарантию. Вероятнее всего, инженеры компании используют аккумулятор емкостью до 99 Вт·ч — это максимальный лимит, разрешенный для перевозки в самолетах. По предварительным тестам аналогичных конфигураций такая емкость обеспечивает более пяти часов непрерывной автономной работы терминала.

