Лучшие и худшие европейские страны для молодежи — Finance.ua

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Лучшие и худшие европейские страны для молодежи

Личные финансы
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Лучшие и худшие европейские страны для молодежи
Лучшие и худшие европейские страны для молодежи
Худшей страной для проживания молодежи оказалась Италия, а лучшей — Нидерланды. Кроме того, Финляндия считается самой счастливой страной, в Эстонии совершают меньше правонарушений, а в Чехии лучшие показатели по уровню безработицы.
Об этом свидетельствуют данные исследования Alorix.
В исследовании учитывались доходы и ставки аренды, уровни инфляции, образования, преступности, счастья и возможности для трудоустройства. Покупательную способность жителей в разных странах оценивали по количеству биг маков, которые можно приобрести за среднюю зарплату.

Ключевые выводы:

  • В Латвии население тратит 26,7% своего ежемесячного дохода на аренду жилья, в то время как в Ирландии — 72,88%, что почти в 2,7 раза больше, чем в Латвии.
  • Эстония считается самой спокойной страной с уровнем преступности 23,7, Франция занимает последнее место с показателем 55,4.
  • В Чехии самый низкий уровень безработицы — 2,77%, в то время как 11,56% местного населения в Испании сталкиваются с трудностями при поиске работы.
  • Жители Нидерландов могут приобрести 533 Биг Мака на свою месячную зарплату, в то время как в Словакии всего 253.
  • Население Финляндии считается самым счастливым — с индексом 7,74, в то время как Болгария имеет самый низкий индекс счастья — 5,46.
  • Самый высокий процент молодежи с дипломом бакалавра в Ирландии — 62,7%, в то время как в Румынии только 22,5% получили диплом.
Лучшие и худшие европейские страны для молодежи

Арендная плата

Ирландия и Португалия возглавляют список, где более 70% ежемесячного дохода уходит на аренду квартиры. Люксембург на третьем месте с показателем 65,99%, а жители Нидерландов и Дании вынуждены тратить около 55%. Такие высокие цены на аренду жилья обусловлены большим количеством населения в столицах.
Кроме того, люди из меньших городов, как правило, переезжают в столицу в поисках лучших условий жизни и возможностей трудоустройства. Посещающие эти страны туристы также влияют на постепенное снижение стоимости аренды квартир.

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Столицы Латвии, Румынии, Австрии, Венгрии и Греции считаются местами, где на аренду жилья тратится меньше всего — около 27%. Это обусловлено тем, что в целом стоимость аренды в Латвии и Румынии низкая из-за низких зарплат и стоимости жизни. Расходуя меньше на арендуемую недвижимость, молодые люди могут откладывать деньги, чтобы посещать местные культурные мероприятия и путешествовать по миру.

Индекс Биг Мака

Жители Словакии могут купить меньше всего «Биг Маков» на свою месячную зарплату — 253, далее следуют Хорватия (281) и Латвия (283). В список стран с самыми плохими показателями по этому показателю попали также Эстония и Португалия. Аналитики объясняют это высокой инфляцией и ростом цен.
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К числу лучших стран относятся Нидерланды (533) и Румыния (512), на третьем месте Люксембург, где жители могут приобрести 490 Биг Маков на среднюю месячную зарплату.

Преступность

Самый высокий уровень преступности выявлен среди стран ЕС во Франции — 55,4. Плохие показатели также у Бельгии (49,4), Швеции (48), Ирландии (47,6) и Италии (46,9).
Низкий уровень преступности в Эстонии, Словении, Хорватии, Дании и Чехии. Это связано с наличием стабильной и безопасной социальной среды. Кроме того, правительства этих стран предлагают социальные программы, направленные на помощь молодежи во избежании преступности.

Образование

Низкий уровень образования наблюдается в Румынии, Венгрии и Италии, а также в Чехии и Болгарии, что стало следствием высокого отсева и желания учиться за границей, а не оканчивать местные университеты.

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Среди лучших стран — Ирландия, Кипр и Люксембург. Многие университеты этих стран занимают высокие позиции в рейтингах и предлагают современное, бесплатное и конкурентоспособное образование, подходящее для разных финансовых групп.

Безработица

В Испании и Греции один из самых высоких уровней безработицы среди молодежи в Европе из-за отсутствия необходимого образования и навыков. Более медленный экономический рост в некоторых секторах в Эстонии и Финляндии также способствовал высокому уровню безработицы. Еще одним ключевым фактором является то, что экономика большинства стран из этого списка сильно зависит от туризма и сезонных отраслей.

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Самый низкий уровень безработицы в Чехии, Польше, Мальте и Германии, что обусловлено диверсифицированной экономикой с активами в различных секторах. К примеру, Мальта развивает туризм, финансовый сектор и информационные технологии. Польша и Германия активно внедряют программы переподготовки и помогают в поиске работы.

Индекс счастья

По статистике 2024 года Болгария является страной с самым низким индексом счастья — 5,46. Это обусловлено низким ВВП на душу населения, что оказывает существенное влияние на общую удовлетворенность жизнью из-за экономических ограничений.
С другой стороны, Финляндия, Дания, Швеция, Нидерланды и Люксембург считаются самыми счастливыми из всех государств ЕС. В Финляндии, Дании и Швеции действуют расширенные социальные программы. Кроме того, во всех этих странах сильная и стабильная экономика, обеспечивающая гражданам высокий уровень жизни.

Результаты

Самые плохие страны. В этом списке лидирует Италия, за ней следуют Португалия, Греция, Словакия и Франция. Такие результаты объясняются экономическими проблемами, ненадежным правительством и ограниченными возможностями социальной и экономической мобильности. Такие факторы могут ограничивать возможности молодых людей путешествовать по миру, что влияет на их знания о культуре. Они больше сосредоточены на своих жизненных проблемах, финансовых ограничениях и меньшем количестве рабочих мест. Кроме того, Италия и Франция сталкиваются с трудностями обеспечения безопасности из-за высокого уровня преступности, что также влияет на удовлетворенность жизнью местного населения.

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Лучшие страны. Нидерланды, Австрия, Польша, Кипр и Люксембург считаются самыми лучшими странами ЕС для проживания молодого поколения. Там больше мотивации изучать культурные особенности своей страны, участвуя в различных мероприятиях и занятиях. Кроме того, молодые люди могут знакомиться с другими культурами благодаря большому выбору вариантов путешествий и стабильному финансовому положению. В этих странах сильная экономика, благоприятная и безопасная среда для воспитания детей и построения успешного будущего.
Еще одним немаловажным фактором является качество образования. Нидерланды и Австрия пытаются обеспечить доступ к высшему образованию как можно больше молодых жителей. Они, как правило, предлагают разнообразную учебную программу, направленную на повышение общей культурной осведомленности. Кроме того, постоянное финансирование образовательного сектора способствует инновациям и снижению потенциального уровня безработицы среди молодежи.

Анализ региональных тенденций

Северная Европа, включая страны как Нидерланды, Дания и Швеция, стабильно превосходит Южную Европу, такую ​​как Греция, Португалия и Италия, по ключевым показателям качества жизни.
Более высокие средние зарплаты в Северной Европе (например, 36 488 евро в Нидерландах) позволяют молодым людям больше путешествовать и знакомиться с культурой по сравнению с Южной Европой (17 697 евро в Португалии). Несмотря на более высокую стоимость аренды жилья в Северной Европе (53,63% от зарплаты в Дании), высокий уровень социальной защиты и достойные доходы делают эти расходы более приемлемыми.
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В Южной Европе стоимость аренды ниже (33,55% в Греции), но низкие зарплаты и экономическая нестабильность часто затрудняют путешествия, поскольку молодежь больше занята решением жизненных проблем и, как правило, более изолирована от общества.
Образование, возможности трудоустройства и безопасность еще больше подчеркивают эти отличия. Северная Европа предлагает качественное образование и лучшие перспективы трудоустройства. Южная Европа сталкивается с трудностями в улучшении системы образования и решении проблемы высокого уровня безработицы среди молодежи. На Севере безопаснее, а уровень счастья выше (в Финляндии этот показатель составляет 7,74), что обусловлено эффективным правительством и широкими возможностями развития. Южная Европа сталкивается с такими проблемами, как экономическая нестабильность и ограниченная социальная мобильность, что делает путешествия по миру менее доступными для молодого поколения из-за высоких затрат и ограниченного финансирования.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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