Лучшие бюджетные подержанные авто до 13 000 долларов (инфографика) — Finance.ua
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Лучшие бюджетные подержанные авто до 13 000 долларов (инфографика)

Фондовый рынок
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Лучшие бюджетные подержанные авто до 13 000 долларов (инфографика)
Лучшие бюджетные подержанные авто до 13 000 долларов (инфографика)
Авторынок с каждым годом становится все более объемным, что заставляет водителей долго колебаться перед выбором автомобиля. Вот поэтому редакторы платформы What Car? сформировали рейтинг лучших моделей за последний год, сообщает Wheel News.
Эти автомобили отличаются надежностью и редко посещают СТО. Приобрести эти модели можно до $13 000 (480 000 гривен по актуальному курсу), а значит, они по карману большинству водителей.
Лучшие бюджетные подержанные авто до 13 000 долларов (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • В этом году самыми популярными марками автомобилей среди автоугонщиков являются ВАЗ, Volkswagen и Mercedes. За последние три года в Украине было зафиксировано более 14,2 тысячи случаев угона авто.
  • Среди регионов по количеству автоугонов лидирует Донецкая область — 2,7 тысячи за три года. Второе и третье место в этом рейтинге занимают Луганская и Запорожская области — 1,9 тысячи и 1,5 тысячи случаев соответственно. Наименьшее количество угонов зафиксировано в Ивано-Франковской области, где с 2020 года официально исчезло только 46 транспортных средств.

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По материалам:
Автотема
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