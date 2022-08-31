Лучшее банковское приложение по версии FinAwards-2022 — Finance.ua

Лучшее банковское приложение по версии FinAwards-2022 Сегодня 16:30 — Личные финансы

В пятницу, 26 августа, в Киеве состоялась пятая, юбилейная, церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards.

Примечательно, что, несмотря на войну, полномасштабную фазу которой россия развязала 24 февраля, церемония проходила в оффлайне.

FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, рекламные проекты рынка финансовых услуг, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Уже традиционной номинацией премии стало определение лучшего банковского приложения.

В номинации приняли участие банки, предоставляющие клиентам технологии и сервисы, позволяющие клиентам совершать основные финансовые операции дистанционно, такие как интернет-банк, мобильный банк, клиент-банк для юридических лиц, чат-боты в мессенджерах, круглосуточный контакт-центр, банкоматы и терминалы самообслуживания.

В целом на звание лучшего претендовали 19 банков. Тройка лидеров такова:

третье место — sportbank;

второе место — Альфа-Банк;

первое место — monobank | Универсал Банка.

«Мы очень трепетно следим за тем, как обслуживаем своих клиентов. К примеру, у нас нет ботов, только живые сотрудники. Наша команда буквально круглосуточно следит за своими направлениями и продуктами», — отметила журналистам заместитель председателя правления АО «Универсал Банк» Юлия Акуленко.

Кстати, monobank также получил первенство как народный банк. Подробнее — здесь

Напомним, в начале августа monobank обновил статистический раздел своего приложения. Теперь контролировать собственные финансы стало еще проще. Подробнее об обновлении функции читайте по ссылке

Чем опасен monobank и его карты, мы уже рассказывали в этом материале

О FinAwards

Премия носит нематериальный характер. Ее цель — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.

«Сначала мы как организаторы думали, что сейчас не время для проведения мероприятия. Но потом увидели, ценой каких огромных усилий финансовые компании держались на плаву. Вы за это время стали бойцами экономического фронта. Вы сохраняли рабочие места, поддерживали сотрудников и всячески помогали украинцам, которые из-за войны утратили платежеспособность», — подчеркнул соучредитель Treeum Сергей Виндерских в своем приветственном слове.

FinAwards проводится ежегодно с 2018 года.

Справка Finance.ua

monobank — украинский интернет-банкинг, использующий для работы лицензию Универсал Банка, входящего в группу ТАС;

по состоянию на август 2022 года у банка имеется 6,2 млн клиентов;

создали monobank в 2017 году, а уже в следующем году он получил главную награду в категории «Необанк года» премии FinAwards-2018.

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