Логистический гигант DHL повысил стоимость услуг в рф на 35% после неудачи с продажей бизнеса — Finance.ua

Логистический гигант DHL повысил стоимость услуг в рф на 35% после неудачи с продажей бизнеса Сегодня 11:17 — Мир

Логистический гигант DHL повысил стоимость услуг в рф на 35% после неудачи с продажей бизнеса

Один из крупнейших логистических операторов в мире, DHL, с 1 ноября повысил в россии тарифы на доставку, дополнительные услуги и сборы, а также услуги таможенного декларирования в среднем на 35%.

Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, которое компания направила своим клиентам. Ранее DHL не удалось продать свой бизнес в рф, а ее конкуренты — FedEx и UPS — полностью прекратили работу в стране.

В письме говорится, что «в соответствии с глобальной политикой ценообразования компания DHL Express ежегодно пересматривает стоимость услуг».

DHL индексировала тарифы в начале 2023 года, но, как именно они менялись, в компании не уточняли. По словам участников рынка, ранее DHL ежегодно индексировала цены максимум на 10%.

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В пресс-службе российской DHL (АО «ДХЛ Интернешнл») объяснили, что уровень индексации варьируется от страны к стране в зависимости от местных условий.

На сайте компании указано, что расценки за доставку по странам в расчете за 1 кг груза остались прежними, возросла стоимость сопутствующих услуг. В частности, доставка в страны повышенного риска подорожала на 64,6% до 2880 рублей; надбавка за нестандартные габариты груза выросла на 37%, до 4800 рублей за одно место.

Транспортировка литиевых батарей (перевозятся только в грузовых самолетах) увеличилась в цене на 72%, до 2000 рублей.

Справка Finance.ua:

ранее DHL сократила объем предоставляемых в россии услуг — с осени прошлого года она обслуживает только перевозку за рубеж. В отчете материнской компании за 2022 год говорится, что компания собиралась продать местный бизнес, но из-за изменения условий продажи это «стало невозможно». Подразделение DHL по экспресс-доставке продолжает поставки в россию «гуманитарных и дипломатических отправлений», говорилось в отчете;

выручка «ДХЛ Интернешнл» (основное юрлицо в россии) в 2022 году снизилась на 50% по сравнению с 2021 годом, до 9,5 млрд рублей, а чистая прибыль — на 93%, до 158 млн рублей, свидетельствуют данные сервиса Rusprofile;



Как сообщалось, DHL с 1 сентября 2022 года отказался от всех внутренних транспортных услуг в россии.



Економічна Правда По материалам:

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