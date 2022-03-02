DHL отказалась доставлять посылки в Россию и Беларусь — Finance.ua

DHL отказалась доставлять посылки в Россию и Беларусь
DHL отказалась доставлять посылки в Россию и Беларусь
Россия и Беларусь могут остаться без заграничных посылок, поскольку крупнейшие службы доставки, такие как DHL, UPS и FedEx, отказались от отправлений в эти страны из-за войны в Украине.
Об этом DHL, UPS и FedEx сообщили на своих сайтах.
В Украину также временно прекращена доставка, однако исключительно из соображений безопасности. В DHL заявили, что их компания стремится к миру и глубоко расстроена событиями в Украине.
UPS приостановила следующие услуги:
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- все услуги международной перевозки в Россию и из нее;
- все международные доставки в Беларусь и из Беларуси;
- все международные перевозки в Украину и из Украины.
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