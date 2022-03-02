DHL отказалась доставлять посылки в Россию и Беларусь — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

DHL отказалась доставлять посылки в Россию и Беларусь

Сегодня 15:55Мир
20
DHL отказалась доставлять посылки в Россию и БеларусьDHL отказалась доставлять посылки в Россию и Беларусь
Россия и Беларусь могут остаться без заграничных посылок, поскольку крупнейшие службы доставки, такие как DHL, UPS и FedEx, отказались от отправлений в эти страны из-за войны в Украине.
Об этом DHL, UPS и FedEx сообщили на своих сайтах.
В Украину также временно прекращена доставка, однако исключительно из соображений безопасности. В DHL заявили, что их компания стремится к миру и глубоко расстроена событиями в Украине.
UPS приостановила следующие услуги:
  • все услуги международной перевозки в Россию и из нее;
  • все международные доставки в Беларусь и из Беларуси;
  • все международные перевозки в Украину и из Украины.
По материалам: Сьогодні
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.