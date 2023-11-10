Литва выделяет Украине €2 миллиона на преодоление социальных последствий войны — Finance.ua

Литва выделяет Украине €2 миллиона на преодоление социальных последствий войны Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Литва выделяет Украине €2 миллиона на преодоление социальных последствий войны

Правительство Литвы одобрило решение о выделении Украине 2 млн евро на преодоление социальных последствий войны.

«Литва без устали поддерживает Украину и ее народ и вносит свой вклад в широкий спектр инициатив через инструменты Европейского Союза и международные финансовые институты. Сила Украины — в ее народе и его решимости бороться с агрессором, поэтому важно оказывать поддержку не только бюджету Украины для поддержания экономической стабильности, но и для преодоления социальных последствий войны», — отметила министр финансов Гинтаре Скайсте.

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Так, на заседании правительства в среду была одобрена дальнейшая поддержка Литвой Украины через инструменты международных финансовых организаций: 1 миллион евро для фонда Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) и 1 миллион евро для Фонда солидарности с Украиной Банка развития Совета Европы (CEB). Оба фонда поддерживают инклюзивные и социальные проекты.

Программа EBRD в Украине направлена ​​на создание бизнес-среды и развитие человеческого капитала, способствуя тем самым трудоустройству ветеранов войны, людей с инвалидностью и других жертв российской войны в Украине. Программа также оказывает психологическую поддержку этим лицам.

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Цель Фонда солидарности с Украиной CEB — поддержка внутренне перемещенных лиц в Украине и содействие восстановлению страны. Средства Фонда будут направлены на решение широкого спектра социальных потребностей, возникших в результате войны, таких как обеспечение благосостояния и интеграция внутренне перемещенных лиц, восстановление социальной инфраструктуры в ключевых регионах страны, например, капитальный ремонт поврежденных многоквартирных домов, предоставление более устойчивых жилищных решений, а также развитие потенциала Министерства по вопросам восстановления Украины.

Ожидается, что Литва перечислит средства в оба этих фонда до конца этого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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