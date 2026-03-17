Литва выделяет 10 млн евро в рамках программы Ukraine Facility Сегодня 09:12 — Казна и Политика

Представители двух сторон – Украины и Литвы

Литва выделила 10 миллионов евро добровольного финансирования в пользу программы ЕС по финансовой поддержке Украины — Ukraine Facility.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, пишет издание ceske noviny.

«Мы поддерживали Украину с первого дня полномасштабной агрессии россии и дальше будем поддерживать долгосрочное восстановление и устойчивость Украины», — написал Будрис.

Программа Ukraine Facility

1 февраля 2024 года лидеры Евросоюза на саммите ЕС в Брюсселе согласовали четырехлетний пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро.

27 февраля Европейский парламент поддержал решение о создании Ukraine Facility. На следующий день Совет ЕС принял начало инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 миллиардов евро на 2024−27 годы.

Программа Ukraine Facility Европейского союза предусматривает предоставление Украине 50 миллиардов евро в течение 2024−27 годов. Из этой суммы 39 млрд евро будут направлены в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности.

22 мая Украина и Евросоюз подписали рамочное соглашение о финансировании в рамках Ukraine Facility. Документ определяет механизмы финансового сотрудничества между ЕС и Украиной, в частности, по управлению и контролю использования средств, а также совместных мер по предотвращению коррупции.

