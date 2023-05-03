Литва уже предоставила Украине 922 тонны оборудования для восстановления энергообъектов — Finance.ua
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Литва уже предоставила Украине 922 тонны оборудования для восстановления энергообъектов

Энергетика
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С октября 2022 года из Литвы в Украину поступило 52 груза гуманитарной помощи для нужд энергетики. Это около 922 тонн оборудования.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Среди предоставленного оборудования — автотрансформатор, силовые трансформаторы, трансформаторы тока, генераторы разной мощности, изоляторы, газовое оборудование и другие материалы, необходимые для проведения ремонтных работ.
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«Помощь литовских партнеров в значительной степени помогла нам в проведении восстановительных работ и сохранении устойчивости энергосистемы. Спасибо за эту поддержку. Литва — не просто партнер, а настоящий друг Украины», — прокомментировал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
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Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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