Литва уже предоставила Украине 922 тонны оборудования для восстановления энергообъектов — Finance.ua

Литва уже предоставила Украине 922 тонны оборудования для восстановления энергообъектов Сегодня 12:10 — Энергетика

С октября 2022 года из Литвы в Украину поступило 52 груза гуманитарной помощи для нужд энергетики. Это около 922 тонн оборудования.

Среди предоставленного оборудования — автотрансформатор, силовые трансформаторы, трансформаторы тока, генераторы разной мощности, изоляторы, газовое оборудование и другие материалы, необходимые для проведения ремонтных работ.

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«Помощь литовских партнеров в значительной степени помогла нам в проведении восстановительных работ и сохранении устойчивости энергосистемы. Спасибо за эту поддержку. Литва — не просто партнер, а настоящий друг Украины», — прокомментировал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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Укрінформ По материалам:

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