Украина запустила модернизированную линию электропередачи с Польшей — Finance.ua

Украина запустила модернизированную линию электропередачи с Польшей Сегодня 10:14 — Энергетика

Украина запустила модернизированную линию электропередачи с Польшей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что линия электропередачи между Украиной и Польшей запущена после модернизации и трехдневной тестовой проверки.

«Специалисты „Укрэнерго“ и их польские коллеги из компании PSE быстро провели все работы. А европейские партнеры предоставили около тысячи единиц оборудования. Линия работает уже с 27 апреля. Она успешно прошла трехдневный тестовый период», — заявил он в Telegram

Шмыгаль отметил, что за счет продаж электроэнергии в европейские страны планируется накопить ресурсы на восстановление энергетики до нового отопительного сезона. Кроме того, в случае необходимости можно начать импорт и получить аварийную помощь от соседей.

«Украинцы будут со светом, несмотря на вражеские ракетные и дроновые атаки», — подытожил премьер.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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