Литва призывает остановить работу белорусской АЭС — Finance.ua

Литва призывает остановить работу белорусской АЭС Сегодня 19:44 — Мир

Литовская Госинспекция по безопасности атомной энергетики направила официальное письмо в Министерство по чрезвычайным ситуациям беларуси с призывом остановить эксплуатацию 1 и 2 энергоблоков белорусской АЭС в Островце.

Об этом пишет издание Delfi

«Большинство вопросов обеспечения ядерной безопасности до сих пор не решены выполнением рекомендаций по стресс-тестам, оценке безопасности, оценке пожарного риска и другим вопросам безопасности», — отметили в литовском ведомстве.

Литва просит не эксплуатировать АЭС до тех пор, пока не будут решены все вопросы ядерной безопасности.

Инспекция просит беларусь объяснить обнародованную информацию о том, что контур охлаждения реактора 2-го энергоблока станции был загрязнен органическими веществами, а вторичного циркуляционного контура 1-го энергоблока — радионуклидами.

Копии письма были направлены в МАГАТЭ, Еврокомиссию, Европейскую группу по надзору в сфере ядерной безопасности и Ассоциацию западноевропейских органов регулирования ядерной безопасности.

БелАЭС открыли 8 ноября 2020 года. Против запуска этой станции активно выступала Литва, поскольку АЭС расположена в 50 км от Вильнюса. На следующий день после открытия на АЭС произошла авария — сообщалось, что на станции взорвались трансформаторы напряжения.

Белорусскую АЭС строит российский росатом с 2011 года. Станция состоит из двух энергоблоков.

Литва считает белорусскую АЭС угрозой национальной безопасности. Страна призвала прекратить строительство АЭС до тех пор, пока станция не пройдет все тесты, предложенные Европейским союзом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.