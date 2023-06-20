Литовская таможня ужесточает правила провоза товаров из Литвы через рф и беларусь — Finance.ua

Литовская таможня ужесточает правила провоза товаров из Литвы через рф и беларусь Сегодня 20:21 — Мир

Литовская таможня ужесточает правила провоза товаров из Литвы через рф и беларусь

Грузоотправители, перевозящие некоторые товары из Литвы транзитом через россию или беларусь, должны будут подавать декларацию производителя.

Об этом сообщила литовская таможня.

Список, утвержденный Таможенным департаментом Литвы, содержит несколько десятков товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в «военных целях или для увеличения мощностей российской промышленности».

В декларации производитель должен будет подтвердить, что знает продавца и покупателя своего товара в третьей стране, а также то, что их будут перевозить транзитом через беларусь или россию, которые не будут перепродавать в этих странах, и кто их конечный потребитель в третьей стране.

Декларации производителя понадобятся с 3 июля во время декларирования товаров на экспорт и реэкспорт, а с 17 июля — и на таможнях, действующих в пунктах пограничного контроля.

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С 5 июня Таможенный департамент применяет более строгие проверки для предотвращения возможного обхода санкций и ввоза подсанкционных товаров в россию.

Министерство экономики и инноваций Литвы предлагает правительству страны временно — на один год — запретить перевозку по суше товаров двойного назначения через Литву и из Литвы, которые могут быть использованы в войне против Украины. Предлагается ограничить перевозку продукции 65 товарных кодов, но этот список может меняться.

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