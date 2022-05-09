lifecell разрешил использовать тарифные гигабайты в роуминге: список стран — Finance.ua
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lifecell разрешил использовать тарифные гигабайты в роуминге: список стран

Сегодня 05:41Личные финансы
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Мобильный оператор lifecell запустил акцию «Гигабайты без границ», позволяющую использовать тарифные гигабайты в роуминге без ограничений.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Для участия в акции нужно просто оплатить тариф, а полученные в рамках этого тарифа гигабайты можно будет использовать в 31 стране мира. Предзаказ можно оформить, набрав *700#.
Список стран, где можно использовать бонусные гигабайты: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Румыния , Сербия, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.
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Акция подключается автоматически при оплате тарифов, а проверить остаток можно, набрав комбинацию *121# или в приложении «Мой lifecell».
Также в lifecell отметили, что использовать во время акции можно не более 50 ГБ трафика. Если этот объем превысить, то остальной трафик будет тарифицироваться по базовым тарифам роуминга.
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«И кстати, эти ГБ можно использовать и для звонков с использованием программы BiP и функциями BiP In/BiP Out», — подчеркнули в компании.
Действует акция до конца мая в 31 стране мира и по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий, где lifecell предоставлять услуги не может.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Finance.ua
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