lifecell разрешил использовать тарифные гигабайты в роуминге: список стран — Finance.ua

lifecell разрешил использовать тарифные гигабайты в роуминге: список стран

Сегодня 05:41 — Личные финансы

Мобильный оператор lifecell запустил акцию «Гигабайты без границ», позволяющую использовать тарифные гигабайты в роуминге без ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для участия в акции нужно просто оплатить тариф, а полученные в рамках этого тарифа гигабайты можно будет использовать в 31 стране мира. Предзаказ можно оформить, набрав *700#.

Список стран, где можно использовать бонусные гигабайты: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Румыния , Сербия, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Акция подключается автоматически при оплате тарифов, а проверить остаток можно, набрав комбинацию *121# или в приложении «Мой lifecell».

Также в lifecell отметили, что использовать во время акции можно не более 50 ГБ трафика. Если этот объем превысить, то остальной трафик будет тарифицироваться по базовым тарифам роуминга.

«И кстати, эти ГБ можно использовать и для звонков с использованием программы BiP и функциями BiP In/BiP Out», — подчеркнули в компании.

Действует акция до конца мая в 31 стране мира и по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий, где lifecell предоставлять услуги не может.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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