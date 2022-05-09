lifecell разрешил использовать тарифные гигабайты в роуминге: список стран — Finance.ua

Для участия в акции нужно просто оплатить тариф, а полученные в рамках этого тарифа гигабайты можно будет использовать в 31 стране мира. Предзаказ можно оформить, набрав *700#.
Список стран, где можно использовать бонусные гигабайты: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Румыния , Сербия, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.