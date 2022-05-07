«Киевстар» запустил новую бесплатную услугу: кто сможет ею воспользоваться — Finance.ua

«Киевстар» запустил новую бесплатную услугу: кто сможет ею воспользоваться

Сегодня 18:04 — Личные финансы

Для абонентов мобильного оператора «Киевстар», которые находятся в городах и селах с активными боевыми действиями или во временно оккупированных населенных пунктах, с 6 мая ежедневно будут начисляться безлимитные звонки в сети на разговоры с близкими.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«Благодаря бесплатной услуге „Ми разом“ наши абоненты предоплаты по всей Украине могут выбрать один номер Киевстар и звонить на него даже без пополнения счета и без минут в тарифе. Чтобы в любой момент спросить у родителей, детей или других близких об их делах», — говорится в сообщении.

Все остальные абоненты предоплаты уже с 11 мая перейдут на стандартные условия тарифных планов, без дополнительных бонусов.

Кому доступна услуга

Услугой «Ми разом» могут воспользоваться все клиенты предоплаченной связи независимо от региона Украины. Для этого следует выбрать один номер в сети, на который они всегда могут звонить по телефону бесплатно.

Как подключить

Можно выбрать удобный для себя способ:

отправить запрос *535*380ХХХХХХХ#, где 380ХХХХХХХ — это номер «Киевстар», который вы выбрали;

подключиться через Мой Киевстар;

или позвонить по телефону 535.

Как пользоваться

Чтобы проверить, подключена ли услуга и на какой номер: отправьте запрос *535*1# или перейдите в Мой Киевстар.

Чтобы отключить: отправьте запрос *535*0# или перейдите в Мой Киевстар или позвоните 535.

Чтобы изменить важный номер: сначала отключите услугу, а затем снова подключите только с новым номером «Киевстар». Обратите внимание, что менять номер можно раз в месяц.

Напомним, ранее для абонентов Vodafone стали бесплатными звонки из ооссии и беларуси на номера посольств Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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