«Киевстар» запустил новую бесплатную услугу: кто сможет ею воспользоваться — Finance.ua

Для абонентов мобильного оператора «Киевстар», которые находятся в городах и селах с активными боевыми действиями или во временно оккупированных населенных пунктах, с 6 мая ежедневно будут начислятьсябезлимитные звонки в сети на разговоры с близкими.
«Благодаря бесплатной услуге „Ми разом“ наши абоненты предоплаты по всей Украине могут выбрать один номер Киевстар и звонить на него даже без пополнения счета и без минут в тарифе. Чтобы в любой момент спросить у родителей, детей или других близких об их делах», — говорится в сообщении.
Все остальные абоненты предоплаты уже с 11 мая перейдут на стандартные условия тарифных планов, без дополнительных бонусов.
Кому доступна услуга
Услугой «Ми разом» могут воспользоваться все клиенты предоплаченной связи независимо от региона Украины. Для этого следует выбрать один номер в сети, на который они всегда могут звонить по телефону бесплатно.
Как подключить
Можно выбрать удобный для себя способ:
отправить запрос *535*380ХХХХХХХ#, где 380ХХХХХХХ — это номер «Киевстар», который вы выбрали;