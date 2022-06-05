lifecell продлил льготные акции для украинцев за рубежом в июне — Finance.ua
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lifecell продлил льготные акции для украинцев за рубежом в июне

Сегодня 17:32Личные финансы
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lifecell продлил льготные акции для украинцев за рубежом в июнеlifecell продлил льготные акции для украинцев за рубежом в июне
В течение июня абонентам-роумерам мобильного оператора lifecell будут доступны акции «Гигабайты без границ» и входящие звонки без дополнительной платы. Для того чтобы воспользоваться этими услугами, нужно лишь оплатить свой пакет услуг в июне.
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Благодаря акции «Гигабайты без границ» в мае роумеры lifecell пользовались мобильным интернетом за границей по тем же условиям, что и в Украине, поэтому оператор решил продлить ее и в июне. По условиям акции абоненты могут использовать тарифные гигабайты за границей без дополнительной платы в течение периода действия оплаченного пакета услуг по тарифу до 30.06.2022 (включительно). Таким образом, не нужно заказывать дополнительные гигабайты, чтобы пользоваться скоростным мобильным интернетом в роуминге.
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Кроме того, lifecell продолжает обеспечивать входящие звонки без дополнительной платы для своих абонентов-роумеров в 16 странах. В Бельгии, Болгарии, Греции, Эстонии, Испании, Латвии, Литве, Люксембурге, Молдове, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Франции, Хорватии и Швеции. Абоненты, пополнившие счет по тарифному плану, могут принимать входящие звонки с любых номеров без дополнительной платы в роуминге.

Открытие счета и денежные переводы за границей

По материалам: Pingvin Pro
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