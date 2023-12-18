Лицензии для азартных игр: ожидаемые и реальные поступления в госбюджет — Finance.ua
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Лицензии для азартных игр: ожидаемые и реальные поступления в госбюджет

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Лицензии для азартных игр: ожидаемые и реальные поступления в госбюджет
Лицензии для азартных игр: ожидаемые и реальные поступления в госбюджет
Игорный бизнес в ноябре уплатил рекордную сумму налогов в государственный бюджет — 2,6 млрд гривен. Это в десять раз больше, чем за весь 2021 год, и в три раза больше, чем за весь прошлый год. Кроме того, уже перевыполнен план поступлений в бюджет лицензионных платежей.
«Слово и дело» проанализировало, каким был ожидаемый и реальный доход государства от платы за лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр.
Лицензии для азартных игр: ожидаемые и реальные поступления в госбюджет
В 2020 году государство рассчитывало привлечь в бюджет 4 млрд 411,3 млн гривен дохода от лицензий на игорный бизнес, однако на самом деле ничего не получило. Закон о легализации был принят только в июле, а Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей была создана в конце сентября.
В результате первую лицензию КРАИЛ выдала только в феврале, в бюджет-2021 от нее поступило около 23,4 млн гривен.
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На 2021 год в госбюджет было заложено 7 млрд 443,4 млн гривен ожидаемого дохода от лицензий на игорный бизнес. План был выполнен на 21,2% - от лицензий поступило 1 млрд 579,9 млн грн.
На 2022 год ожидания от поступлений в бюджет было снижено до 1 млрд 189,7 млн гривен. План почти удалось выполнить: госбюджет получил 1 млрд 166,1 млн или 98% от запланированной суммы.
В этом году в госбюджете запланировано получение 1 млрд 596,2 млн гривен от платы за лицензии. С начала года и до середины ноября в бюджет уже поступило 1 млрд 608,6 млн гривен — то есть план уже перевыполнен, даже без учета декабря.
От лицензий на игорный бизнес в 2024 году правительство рассчитывает получить 1 млрд 47,5 млн гривен.
По материалам:
Слово і Діло
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