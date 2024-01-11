LG Electronics инвестирует в этом году $7,6 миллиарда в обеспечение темпов роста компании — Finance.ua

LG Electronics инвестирует в этом году $7,6 миллиарда в обеспечение темпов роста компании Сегодня 22:26 — Фондовый рынок

LG Electronics инвестирует в этом году $7,6 миллиарда в обеспечение темпов роста компании

Южнокорейская компания LG Electronics инвестирует 7,57 млрд долларов США (10 триллионов вон), чтобы обеспечить темпы собственного роста в 2024 году.

Об этом сообщает Yonhap

«Несмотря на длительную макроэкономическую неопределенность, мы стремимся максимизировать будущий рост путем увеличения инвестиций на основе наших стратегических приоритетов. Ожидается, что общий объем инвестиций в будущую конкурентоспособность в 2024 году достигнет 10 триллионов вон», — заявил гендиректор компании Чо Джу-ван на полях выставки CES 2024 в Лас-Вегасе.

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Отмечается, что из общей суммы 4,5 трлн вон будет направлено на исследования и разработки, еще 3,5 трлн вон будет израсходовано на регулярное обслуживание объектов компании.

Остальные 2 триллиона вон будут отложены на возможные слияния и поглощения.

Ранее компания объявила о планах инвестировать более 50 триллионов вон (почти 38 млрд долларов США) до 2030 года, чтобы завершить трансформацию своего бизнеса и достичь 100 триллионов вон (почти 76 млрд долларов США) продаж.

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«Если мы достигнем среднего роста в 7 процентов ежегодно, мы сможем достичь цели в 100 триллионов вон в 2030 году. Это не пустой слоган. Мы основываемся на этих цифрах на основе тщательного изучения нашего потенциала и возможностей», — добавил Чо Джу-ван.

Укрінформ По материалам:

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