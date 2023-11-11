LG выпускает новые смартмониторы: подключение к ПК им не нужно — Finance.ua
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LG выпускает новые смартмониторы: подключение к ПК им не нужно

Технологии&Авто
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LG выпускает новые смартмониторы: подключение к ПК им не нужно
LG выпускает новые смартмониторы: подключение к ПК им не нужно
Компания LG выпускает новую линейку Smart Monitor для глобального рынка, состоящую из вариантов на 31,5 и 27 дюймов.
Об этом пишет Gizmochina.
Отмечается, что мониторы 32SR50 °F (31,5″) и 27SR50 °F (27″) — это автономные устройства, работающие на webOS 23 и не нуждающиеся в ПК для своей работы. Обе модели предлагают разрешение Full HD, IPS LCD-панели с частотой обновления в 60 Гц и поддержку стандарта HDR10.
Устройства можно использовать для офисных программ: мониторы отлично подходят для конференц-связи, работы с документами и просмотра веб-страниц.
LG выпускает новые смартмониторы: подключение к ПК им не нужно
Оснащенная операционной системой webOS обеспечивает также легкий доступ к стриминговым программам. Благодаря функции LG Mood Music, пользователи смогут создавать списки воспроизведения музыки на основе своих предпочтений. Также предоставляется доступ к легкому обмену контентом с помощью функций AirPlay 2 и Miracast.
Для подключения есть по два разъема HDMI и USB 2.0, а также поддержка Wi-Fi и Bluetooth.
Смартмониторы будут доступны в Европе, Северной Америке, Южной Америке, Азии и на Ближнем Востоке позже в текущем месяце.
Цена на 27-дюймовую модель будет составлять 199 долларов, тогда как 32-дюймовая версия обойдется в 229 долларов.
По материалам:
Діло
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