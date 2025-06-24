DeepSeek пытается открыть доступ китайской разведке к американским полупроводникам — Finance.ua
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DeepSeek пытается открыть доступ китайской разведке к американским полупроводникам

Фондовый рынок
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Компания DeepSeek, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, помогает военным и разведывательным операциям Китая.
Об этом со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет Reuters.
Неназванный агентством чиновник Государственного департамента утверждает, что китайский технологический стартап пытался использовать подставные компании из Юго-Восточной Азии для доступа к высококачественным полупроводникам из США.
«Китайский стартап пытался обойти американские экспортные ограничения, используя подставные компании из Юго-Восточной Азии для получения передовых полупроводников», — говорится в публикации.
В январе компания DeepSeek из Ханчжоу всколыхнула мир технологий, заявив, что ее модели искусственного интеллекта соответствуют или превосходят ведущие американские аналоги, при этом стоят вдвое дешевле, напоминает Reuters.
«Мы понимаем, что DeepSeek охотно оказывал и, вероятно, будет продолжать оказывать поддержку военным и разведывательным операциям Китая. Эти усилия выходят за рамки доступа к моделям искусственного интеллекта DeepSeek с открытым исходным кодом», — сказал высокопоставленный чиновник в интервью Reuters.
По словам чиновника, DeepSeek имеет доступ к большим объемам высококлассных чипов H100 американской компании Nvidia (NVDA). С 2022 г. эти чипы находятся под экспортными ограничениями США из-за опасений Вашингтона, что Китай может использовать их для развития своего военного потенциала или вырваться вперед в гонке искусственного интеллекта.
Американские законодатели ранее заявляли, что, согласно раскрытию информации о конфиденциальности, DeepSeek передает данные американских пользователей в Китай через «внутреннюю инфраструктуру», связанную с China Mobile, государственным телекоммуникационным гигантом, говорится в публикации.
По материалам:
Економічна Правда
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