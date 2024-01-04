LG представила линейку OLED-телевизоров 2024 года — Finance.ua

LG представила линейку OLED-телевизоров 2024 года Сегодня 23:55 — Технологии&Авто

LG представила линейку OLED-телевизоров 2024 года

Компания LG представила линейку продуктов OLED-телевизоров 2024 года, включая телевизор LG M 4 , а также последние версии стандартной линейки продуктов OLED G4, C4 и B4, которые будут показаны 9 января на выставке CES 2024. Конечно, LG официально не подтвердила цену или дату запуска, но СМИ ожидают, что эти новые телевизоры LG поступят в продажу примерно в марте/апреле.

LG M 4 позиционируется как флагман, в этом году впервые выпущена 65-дюймовая версия (доступны модели от 65 до 97 дюймов) с поддержкой беспроводной передачи видео и звука с разрешением 4K при частоте 144 Гц.

Новый телевизор оснащен новейшим AI-процессором α11, улучшающим качество изображения и звука. По сравнению с предыдущим поколением, его графическая производительность была улучшена на 70%, а скорость обработки увеличена на 30%.

В комплект поставки входит приставка Zero Connect, которую можно разместить отдельно от телевизора. Приставка заменяет входящий интерфейс самого телевизора, что делает возможным «беспроводное телевидение». Приставка оснащена интерфейсами HDMI 2.1, USB, RF и поддерживает соединение Wi-Fi и Bluetooth.

Кроме того, беспроводная функция WOWCAST процессора α11 AI также поддерживает передачу без потерь сигналов Dolby Atmos на совместимые динамики LG, устраняя необходимость кабелей для подключения аудио.

Модели этой серии поддерживают аудиотехнологию AI Sound Pro, встроенный объемный виртуальный звук 11.1.2, получили сертификат ClearMR Ассоциации стандартов видеоэлектроники (VESA), совместимый с Nvidia G-SYNC и AMD FreeSync.

LG G4 также оснащен AI-процессором α11, поддерживает частоту обновления 144 Гц и предлагает ту же функцию беспроводного аудио WOWCAST. Кроме того, LG G4 использует технологию массива микролинз (MLA), представленную в модели предыдущего поколения.

LG C4 позиционируется как OLED-телевизор среднего класса, оснащенный AI-процессором α9, поддерживающим частоту обновления 144 Гц и обещающим более высокую яркость, чем C3.

LG B4 — это модель начального уровня среди OLED-телевизоров LG 2024. Он оснащен процессором AI 8. Он получил четыре интерфейса HDMI 2.1 и впервые включает 48-дюймовую версию.

Portaltele По материалам:

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