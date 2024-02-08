Lexus представил новый роскошный седан (фото) — Finance.ua

Lexus представил новый роскошный седан (фото) Сегодня 02:38 — Технологии&Авто

В КНР представили новую и очень дорогую версию седана Lexus ES 200. Она называется Special Edition и отличается от обычного ES исполнением экстерьера и интерьера.

Так, автомобиль получил серебристую решетку радиатора, колеса эксклюзивного дизайна, адаптивный свет, пару специальных цветов кузова Supersonic Titanium Silver и Supersonic Quartz White.

Внутри — черно-красный кожаный салон, акустика Mark Levinson и логотипы, указывающие на то, что этот Lexus — специальный.

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Оснащение при этом нельзя назвать богатым: цифровая приборная панель с 7-дюймовым экраном, кресло у водителя с электрической регулировкой по 8 направлениям, медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма.

Lexus ES 200 Special Edition получил скромный 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 176 л.с. и работает он в паре с вариатором. Очевидно, для автомобиля длиной 4975 мм и колесной базой 2870 мм это немного. Тем более если говорить о «специальной» версии. Впрочем, цена тоже специальная — 50 тысяч долларов.

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MMR По материалам:

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