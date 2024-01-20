Компания Lexus представила «заряженный» кроссовер с турбомотором от GR Yaris — Finance.ua
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Компания Lexus представила «заряженный» кроссовер с турбомотором от GR Yaris

Технологии&Авто
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Компания Lexus представила «заряженный» кроссовер с турбомотором от GR Yaris
Компания Lexus представила «заряженный» кроссовер с турбомотором от GR Yaris, Фото: nnews.com.ua
Автосалон в Токио в январе 2024 стал местом премьеры автомобиля, о котором на уровне слухов говорилось еще осенью прошлого года.
В статусе концепт-кара дебютировал Lexus LBX Morizo ​​RR Concept — компактный кроссовер LBX с 1,6-литровым двигателем G16E-GTS от «горячего» хэтчбека GR Yaris.
В проекте принял участие даже президент Toyota Акио Тойода, в честь которого и назван прототип «заряженного» кроссовера. О серийных перспективах Lexus LBX Morizo ​​RR Concept пока не сообщается.
Фото: nnews.com.ua
Фото: nnews.com.ua
Новый Lexus LBX построен на модульной платформе GA-B, ближайшим «родственником» которого является Toyota Yaris Cross — поэтому установка турбомотора 1.6 в кроссовер особого труда не вызвала.
В качестве силового агрегата компания задействовала 305-сильный двигатель от обновленного GR Yaris, причем в связке с новой 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач Direct Shift. Из других доработок анонсирована модернизированная подвеска, усиленный кузов, 19-дюймовые колеса с новыми шинами, а также аэродинамический обвес и спортивные аксессуары — руль, педали и ремни безопасности.
Фото: nnews.com.ua
Фото: nnews.com.ua
В честь Акио Тойоды, выступающего в гонке под псевдонимом Моризо, кузов и интерьер украшены желтыми акцентами с логотипами Morizo ​​RR. Никаких технических препятствий на пути превращения концепт-кара в лимитированную версию дорожного «заряженного» кроссовера у японского автопроизводителя нет.
По материалам:
nnews.com
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