Компания Lexus представила «заряженный» кроссовер с турбомотором от GR Yaris — Finance.ua

Компания Lexus представила «заряженный» кроссовер с турбомотором от GR Yaris 20.01.2024, 00:23 — Технологии&Авто

Компания Lexus представила «заряженный» кроссовер с турбомотором от GR Yaris, Фото: nnews.com.ua

Автосалон в Токио в январе 2024 стал местом премьеры автомобиля, о котором на уровне слухов говорилось еще осенью прошлого года.

В статусе концепт-кара дебютировал Lexus LBX Morizo ​​RR Concept — компактный кроссовер LBX с 1,6-литровым двигателем G16E-GTS от «горячего» хэтчбека GR Yaris.

В проекте принял участие даже президент Toyota Акио Тойода, в честь которого и назван прототип «заряженного» кроссовера. О серийных перспективах Lexus LBX Morizo ​​RR Concept пока не сообщается.

Фото: nnews.com.ua

Новый Lexus LBX построен на модульной платформе GA-B, ближайшим «родственником» которого является Toyota Yaris Cross — поэтому установка турбомотора 1.6 в кроссовер особого труда не вызвала.

В качестве силового агрегата компания задействовала 305-сильный двигатель от обновленного GR Yaris, причем в связке с новой 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач Direct Shift. Из других доработок анонсирована модернизированная подвеска, усиленный кузов, 19-дюймовые колеса с новыми шинами, а также аэродинамический обвес и спортивные аксессуары — руль, педали и ремни безопасности.

Фото: nnews.com.ua

В честь Акио Тойоды, выступающего в гонке под псевдонимом Моризо, кузов и интерьер украшены желтыми акцентами с логотипами Morizo ​​RR. Никаких технических препятствий на пути превращения концепт-кара в лимитированную версию дорожного «заряженного» кроссовера у японского автопроизводителя нет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.