Летняя резина зимой: какой штраф предусмотрен в 2025 году

Летняя резина зимой: какой штраф предусмотрен в 2025 году

Замена шин — привычный процесс для каждого владельца авто. От правильного выбора зависит не только комфорт, но безопасность на дороге. На сегодняшний день штраф за шины, не отвечающие требованиям, составляет от 340 до 680 грн.

В Правилах дорожного движения Украины отсутствуют определенные даты, когда обязательно нужно устанавливать зимние шины. Также не существует закона, прямо запрещающего пользование летней резиной зимой. Однако ПДД содержат пункт 31.4.5, устанавливающий, что шины должны соответствовать дорожным условиям.

Согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, эксплуатация автомобиля с поврежденной, изношенной или несоответствующей резиной карается штрафом.

Нарушением считается, если:

изношен протектор ниже допустимого уровня: менее 1,6 мм для легковых авто, 1 мм для грузовиков, 2 мм для автобусов и 0,8 мм для мотоциклов;

на шинах имеются порезы, трещины, грыжи или расслоения;

используется резина, не отвечающая техническим характеристикам автомобиля;

на одной оси стоят шины разных типов или размеров;

на одной оси установлены одновременно шипованные и нешипованные шины.

Размер штрафа за летнюю резину зимой

На сегодняшний день штраф за шины, не отвечающие требованиям, составляет от 340 до 680 грн. Если нарушение повторяется, возможно административное наказание в виде ареста до 10 суток или лишение права управления на три-шесть месяцев.

В Верховной Раде рассматривают законопроект № 11029, который предлагает повысить размер штрафов:

1700 грн за первое нарушение;

от 3400 до 8500 грн и лишение водительских прав на три-шесть месяцев за повторное.

Этот законопроект еще не вступил в силу.

Ранее Finance.ua писал , что вполне возможно, что уже очень скоро украинских водителей ожидают существенные изменения — с 2026 года депутаты провластной фракции предлагают ввести новую систему штрафных баллов, которая в корне изменит подход к наказанию за нарушение правил дорожного движения.

Речь идет не просто о повышении штрафов или новых камерах фиксации. Это попытка перейти от фрагментарного реагирования к системному контролю поведения водителей по образцу стран Европейского Союза, где подобные модели работают десятилетиями. Реформа предусматривает, что штрафы больше не будут являться единственной формой ответственности. Каждое нарушение будет учитываться в личном реестре водителя, и последствия будут набираться постепенно — от мелких предупреждений до лишения права управления.

