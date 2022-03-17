Leroy Merlin отключил корпоративную связь украинскому офису — Finance.ua
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Leroy Merlin отключил корпоративную связь украинскому офису

Сегодня 12:49Фондовый рынок
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Сеть Leroy Merlin, входящая во французскую группу Adeo, отключила своих украинских сотрудников от корпоративной связи.
Об этом сообщила HR-директор «Леруа Мерлен Украина» Людмила Дзюба.
Это значит, что они не могут помогать другим коллегам, которые сейчас находятся в опасности, или волонтерам, а также общаться друг с другом.
«Однажды у нас не оказалось инструментов оказывать гуманитарную, медицинскую помощь сотрудникам, которые так в ней нуждаются. У нас нет возможности закрыть многочисленные заявки от волонтеров и защитников Украины, поскольку доступ к файлам оказался закрыт», — пишет она.
По словам Людмилы, все сотрудники «Леруа Мерлен Украина» потеряли связь друг с другом, именно в тот момент, когда многие находятся в опасности, в оккупированных регионах под завалами.
В комментарии «Интерфакс-Украина» она сообщила, что компания обещала восстановить доступ 15 марта 2022 года, однако по состоянию на 16 марта аккаунты оставались заблокированными.
Отметим, что сеть Leroy Merlin — одна из тех компаний, которые отказались покидать российский рынок из-за военной агрессии россии, и наоборот, объявила о планах расширять ассортимент и поставки.
По материалам: Ain.Ua
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