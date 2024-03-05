Lenovo, по примеру Apple, начнет продавать восстановленные компьютеры — Finance.ua

Lenovo, по примеру Apple, начнет продавать восстановленные компьютеры Сегодня 02:05 — Технологии&Авто

Lenovo, по примеру Apple, начнет продавать восстановленные компьютеры

Компания Lenovo, по сообщению ресурса The Register, займется официальными продажами б/у компьютеров и серверов.

Новая инициатива получила название Lenovo Certified Refurbished: ожидается, что она поможет клиентам сэкономить на приобретении оборудования, а также снизить негативное влияние на окружающую среду.

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Перед повторным поступлением в продажу все устройства будут проходить процедуру восстановления и ремонта. Она предусматривает удаление данных, замену и обновление компонентов, где это необходимо. После этого будет выполняться тщательное тестирование на соответствие высоким стандартам качества и функциональности.

Для программы Lenovo Certified Refurbished будут отбираться только «лучшие в своем классе» ПК и серверы Lenovo. Компания предоставит на них стандартную годовую гарантию с возможностью продления до трех лет. Все ПК поддерживают работу с Windows 11. Если это возможно, Lenovo будет применять оригинальную упаковку (с маркировкой о восстановлении), что позволит сократить объемы отходов.

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