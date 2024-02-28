Lenovo показала прототип ноутбука с прозрачным экраном — Finance.ua
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Lenovo показала прототип ноутбука с прозрачным экраном

Технологии&Авто
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Lenovo показала прототип ноутбука с прозрачным экраном
Lenovo показала прототип ноутбука с прозрачным экраном, Фото: cnbc.com
Китайская компания Lenovo показала в понедельник прототип ноутбука с прозрачным экраном, технология, в некотором смысле похожая на дополненную реальность.
Об этом сообщает CNBC.
Указывается, что ноутбук оснащен трекпадом с сенсорной клавиатурой и стилусом для рисования и навигации.
Представитель компании, проводивший демонстрацию для CNBC, разместил за экраном искусственный подсолнечник.
Фото: cnbc.com
Фото: cnbc.com
Камера, встроенная в ноутбук, смогла определить объект как подсолнечник и предоставить информацию о нем с помощью технологии на основе искусственного интеллекта.
По словам представителя компании, ноутбук может быть использован в сфере строительства. К примеру, если архитектор проектирует пристройку к дому, он может увидеть дом через экран, и воспользоваться стилусом, чтобы нарисовать свой проект, и увидеть, как он может выглядеть в целом.
Технология в некотором смысле похожа на дополненную реальность, когда цифровое содержимое накладывается на реальный мир, который пользователи видят перед собой.
Поскольку этот ноутбук — еще концепт, Lenovo не планирует продавать устройство.
По материалам:
Укрінформ
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