Lenovo показала прототип ноутбука с прозрачным экраном — Finance.ua

Lenovo показала прототип ноутбука с прозрачным экраном 28.02.2024, 00:55 — Технологии&Авто

Lenovo показала прототип ноутбука с прозрачным экраном, Фото: cnbc.com

Китайская компания Lenovo показала в понедельник прототип ноутбука с прозрачным экраном, технология, в некотором смысле похожая на дополненную реальность.

Об этом сообщает CNBC

Указывается, что ноутбук оснащен трекпадом с сенсорной клавиатурой и стилусом для рисования и навигации.

Представитель компании, проводивший демонстрацию для CNBC, разместил за экраном искусственный подсолнечник.

Фото: cnbc.com

Камера, встроенная в ноутбук, смогла определить объект как подсолнечник и предоставить информацию о нем с помощью технологии на основе искусственного интеллекта.

По словам представителя компании, ноутбук может быть использован в сфере строительства. К примеру, если архитектор проектирует пристройку к дому, он может увидеть дом через экран, и воспользоваться стилусом, чтобы нарисовать свой проект, и увидеть, как он может выглядеть в целом.

Технология в некотором смысле похожа на дополненную реальность, когда цифровое содержимое накладывается на реальный мир, который пользователи видят перед собой.

Поскольку этот ноутбук — еще концепт, Lenovo не планирует продавать устройство.

Укрінформ По материалам:

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