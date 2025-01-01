Легковые авто, ввозимые и производимые в Украине, с 1 января должны соответствовать эконормам Евро 6 — Finance.ua

Легковые авто, ввозимые и производимые в Украине, с 1 января должны соответствовать эконормам Евро 6 Сегодня 23:50 — Технологии&Авто

Таможенное оформление с целью свободного обращения и первая госрегистрация в Украине новых легковых автомобилей (и ввезенных, и произведенных в Украине) с 1 января 2025 года осуществляется при условии их соответствия экологическим нормам не ниже Евро 6.

Это предусмотрено законом Украины относительно требований соответствия транспортных средств экологическим нормам, принятым Верховной Радой 17 декабря 2024 года и подписанным президентом Украины Владимиром Зеленским 30 декабря.

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Исключение составляют новые легковые автомобили, ввезенные или произведенные в Украине до 31 декабря 2024 года.

В то же время, как сообщалось, законом отсрочено до 1 января 2027 года введение эконом Евро-6 для транспортных средств (новых и подержанных) по кодам УКТВЭД 8701 20 (тракторы), 8702 (автобусы), 8704 (грузовые авто), 8705 (спецавто).

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