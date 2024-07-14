Легкий заработок: киберполиция предупреждает украинцев о мошенничестве с трудоустройством — Finance.ua
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Легкий заработок: киберполиция предупреждает украинцев о мошенничестве с трудоустройством

Личные финансы
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Легкий заработок: киберполиция предупреждает украинцев о мошенничестве с трудоустройством
Легкий заработок: киберполиция предупреждает украинцев о мошенничестве с трудоустройством
Мошенники в интернете привлекают людей предложениями по работе с привлекательными условиями и высокой заработной платой, чтобы обмануть их и заставить потерять свои деньги.
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
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Согласно данным киберполиции, мошенники посылают в мессенджерах сообщения с предложениями легкого заработка.
Схема заключается в якобы продвижении товаров на известном маркетплейсе. Люди должны купить определенный товар и затем продать его на другом сайте (сайте мошенников).
«Все, кто согласился на такую ​​"работу», получали задания от преступников, за выполнение которых злоумышленники обещали платить деньги", — говорится в сообщении киберполиции.
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На первых этапах украинцы действительно могли получать небольшие выплаты на свои банковские карты. Таким образом, они были привлечены к преступной схеме.
Далее мошенники требовали зарегистрироваться на их сайте и производить куплю-продажу товаров по инструкциям «менеджеров».
В итоге таким работникам предлагали внести собственные деньги на некий баланс, однако средства отправлялись на карты банков-мошенников.

Почему люди отдают свои деньги мошенникам?

По материалам:
Finance.ua
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