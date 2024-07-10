Как определить мошеннический телефонный звонок — Finance.ua

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Как определить мошеннический телефонный звонок

Личные финансы
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Как определить мошеннический телефонный звонок
Как определить мошеннический телефонный звонок
Попытайтесь вспомнить, когда в последний раз вам звонили по телефону с незнакомого номера? Высока вероятность, что этот звонок был вишингом — телефонным мошенничеством, отмечают эксперты Финкульта.
По каким признакам можно определить мошеннический телефонный звонок?
  • Срочные просьбы предоставить конфиденциальную, финансовую или личную информацию.
  • Фальшивый звонок службы безопасности банка с уведомлением об опасной ситуации с банковской картой.
  • Нереалистичные обещанные доходы от инвестиций или сообщения о выигрыше или просьба срочно перевести деньги для помощи близкому человеку.

Следует ли отвечать на звонки с незнакомых номеров

В большинстве случаев лучше не отвечать, особенно если номер подозрительный. Обратите внимание на структуру телефонного номера. Мошенники часто используют нетипичные форматы номеров или короткие, повторяющиеся или необычные комбинации цифр. Также опасна ситуация, если один и тот же номер совершает частые звонки.

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В то же время следует учитывать, что иногда из неизвестных номеров звонят службы доставки, медицинские учреждения и эти звонки важны.

Как защититься от финансового мошенничества по телефону

  • Будьте бдительны и не предоставляйте конфиденциальную информацию без проверки.
  • Проверяйте источник информации и контактируйте с официальными учреждениями.
Как действовать, если стали жертвой мошенничества? В случае мошенничества с использованием подозрительного номера, следует сообщить об этом оператору связи, позвонив по горячей линии или отправив обращение в службу поддержки оператора, которым пользуется подозрительный номер.
Операторы могут проверить номер и при подтверждении мошенничества принять меры по его блокированию.
Некоторые специализированные сервисы в Интернете предлагают проверку номеров на наличие жалоб или сообщений о мошенничестве.
Если злоумышленникам удалось получить конфиденциальные данные и доступ к банковскому счету, срочно сообщите о преступлении в правоохранительные органы.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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